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الاتفاق يكمل أجانبه بالتعاقد مع الجزائري أيوب عبداللاوي

أكملت إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع المحترف الأجنبي السابع للفريق وهو اللاعب الجزائري أيوب عبداللاوي الذي يجيد كقلب دفاع.

بتلك الصفقة يكمل الاتفاق أجانبه وهم رايس مبولحي وأيوب عبداللاوي وفيليب كيش ودي سوزا ونعيم سليتي وروبن كوايسون ووليد أزارو.

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز السادس في مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط بعد مرور 3 جولات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يكمل أجانبه بالتعاقد مع الجزائري أيوب عبداللاوي
سبق

أكملت إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع المحترف الأجنبي السابع للفريق وهو اللاعب الجزائري أيوب عبداللاوي الذي يجيد كقلب دفاع.

بتلك الصفقة يكمل الاتفاق أجانبه وهم رايس مبولحي وأيوب عبداللاوي وفيليب كيش ودي سوزا ونعيم سليتي وروبن كوايسون ووليد أزارو.

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز السادس في مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط بعد مرور 3 جولات.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
10:52 PM

الاتفاق يكمل أجانبه بالتعاقد مع الجزائري أيوب عبداللاوي

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محمد السيّد - الدمام
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829

أكملت إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع المحترف الأجنبي السابع للفريق وهو اللاعب الجزائري أيوب عبداللاوي الذي يجيد كقلب دفاع.

بتلك الصفقة يكمل الاتفاق أجانبه وهم رايس مبولحي وأيوب عبداللاوي وفيليب كيش ودي سوزا ونعيم سليتي وروبن كوايسون ووليد أزارو.

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز السادس في مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط بعد مرور 3 جولات.

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