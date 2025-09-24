نظّم مكتب الأحوال المدنية بمحافظة تربة، صباح اليوم؛ احتفالًا باليوم الوطني "89" بحضور موظفي المكتب بمشاركة المراجعين.
وتم تزيين المقر بالصور والأعلام، وتوزيع الهدايا على المراجعين، وتهنئتهم بهذه المناسبة الغالية على الجميع.
"أحوال تربة" تحتفل باليوم الوطني "89"
وُزعت الهدايا على المراجعين..
نظّم مكتب الأحوال المدنية بمحافظة تربة، صباح اليوم؛ احتفالًا باليوم الوطني "89" بحضور موظفي المكتب بمشاركة المراجعين.
وتم تزيين المقر بالصور والأعلام، وتوزيع الهدايا على المراجعين، وتهنئتهم بهذه المناسبة الغالية على الجميع.
نظّم مكتب الأحوال المدنية بمحافظة تربة، صباح اليوم؛ احتفالًا باليوم الوطني "89" بحضور موظفي المكتب بمشاركة المراجعين.
"أحوال تربة" تحتفل باليوم الوطني "89"
وُزعت الهدايا على المراجعين..
نظّم مكتب الأحوال المدنية بمحافظة تربة، صباح اليوم؛ احتفالًا باليوم الوطني "89" بحضور موظفي المكتب بمشاركة المراجعين.
وتم تزيين المقر بالصور والأعلام، وتوزيع الهدايا على المراجعين، وتهنئتهم بهذه المناسبة الغالية على الجميع.