نظّم مكتب الأحوال المدنية بمحافظة تربة، صباح اليوم؛ احتفالًا باليوم الوطني "89" بحضور موظفي المكتب بمشاركة المراجعين. وتم تزيين المقر بالصور والأعلام، وتوزيع الهدايا على المراجعين، وتهنئتهم بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

"أحوال تربة" تحتفل باليوم الوطني "89" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-24 نظّم مكتب الأحوال المدنية بمحافظة تربة، صباح اليوم؛ احتفالًا باليوم الوطني "89" بحضور موظفي المكتب بمشاركة المراجعين.

وتم تزيين المقر بالصور والأعلام، وتوزيع الهدايا على المراجعين، وتهنئتهم بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 01:20 PM

"أحوال تربة" تحتفل باليوم الوطني "89" وُزعت الهدايا على المراجعين..





A A A





1 مشاركة

نظّم مكتب الأحوال المدنية بمحافظة تربة، صباح اليوم؛ احتفالًا باليوم الوطني "89" بحضور موظفي المكتب بمشاركة المراجعين.

وتم تزيين المقر بالصور والأعلام، وتوزيع الهدايا على المراجعين، وتهنئتهم بهذه المناسبة الغالية على الجميع.