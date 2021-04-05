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إجراء 1113 عملية جراحية في مستشفى صبيا العام

‪ شملت عمليات نساء وعظام وعيون وأنف وأذن وحنجرة

أجرت أقسام الجراحة بمستشفى صبيا العام 1113 عملية جراحية وذلك خلال الربع الأول من العام 2021م.

وأبانت صحة جازان أن العمليات شملت 432 عملية جراحة عامة و280 عملية جراحة نساء وتوليد و129 عملية جراحة عظام و84 عملية جراحة أطفال و68 جراحة عيون و64 جراحة أنف وأذن وحنجرة و38 جراحة مسالك بولية و18 جراحة وجه وفكين.


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إجراء 1113 عملية جراحية في مستشفى صبيا العام
سبق

أجرت أقسام الجراحة بمستشفى صبيا العام 1113 عملية جراحية وذلك خلال الربع الأول من العام 2021م.

وأبانت صحة جازان أن العمليات شملت 432 عملية جراحة عامة و280 عملية جراحة نساء وتوليد و129 عملية جراحة عظام و84 عملية جراحة أطفال و68 جراحة عيون و64 جراحة أنف وأذن وحنجرة و38 جراحة مسالك بولية و18 جراحة وجه وفكين.


05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
11:08 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
11:55 PM

إجراء 1113 عملية جراحية في مستشفى صبيا العام

‪ شملت عمليات نساء وعظام وعيون وأنف وأذن وحنجرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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أجرت أقسام الجراحة بمستشفى صبيا العام 1113 عملية جراحية وذلك خلال الربع الأول من العام 2021م.

وأبانت صحة جازان أن العمليات شملت 432 عملية جراحة عامة و280 عملية جراحة نساء وتوليد و129 عملية جراحة عظام و84 عملية جراحة أطفال و68 جراحة عيون و64 جراحة أنف وأذن وحنجرة و38 جراحة مسالك بولية و18 جراحة وجه وفكين.


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