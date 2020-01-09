النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. كيف جهزت إيران للهجوم الصاروخي على القاعدة الأمريكية

لم تسفر العملية عن إصابات أو وفيات

بث التلفزيون الإيراني مقطع فيديو للحظة تجهيز الصواريخ الإيرانية التي ضربت قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، دون أن توقع أية إصابات أو وفيات في صفوف القوات الأمريكية.

ونشر الناشط والصحفي الأحوازي محمد مجيدالأحوازي المقطع عبر حسابه على "تويتر".

ويُظهر المقطع اللحظات التي سبقت إطلاق الصواريخ، وكيفية تجهيزها، وإطلاقها من قواعدها.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد تبنى عملية استهداف قاعدة عين الأسد التي جرت فجر الأربعاء انتقامًا لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.


وكشفت التحقيقات الأولية أن الجيش الأمريكي كان على علم مسبق بالهجوم الصاروخي، ونقلت التقارير الأمريكية عن مسؤول عسكري قوله: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الإيراني.

الصواريخ الإيرانية العراق القوات الأمريكية قاعدة عين الأسد الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بالفيديو.. كيف جهزت إيران للهجوم الصاروخي على القاعدة الأمريكية
سبق

بث التلفزيون الإيراني مقطع فيديو للحظة تجهيز الصواريخ الإيرانية التي ضربت قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، دون أن توقع أية إصابات أو وفيات في صفوف القوات الأمريكية.

ونشر الناشط والصحفي الأحوازي محمد مجيدالأحوازي المقطع عبر حسابه على "تويتر".

ويُظهر المقطع اللحظات التي سبقت إطلاق الصواريخ، وكيفية تجهيزها، وإطلاقها من قواعدها.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد تبنى عملية استهداف قاعدة عين الأسد التي جرت فجر الأربعاء انتقامًا لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.


وكشفت التحقيقات الأولية أن الجيش الأمريكي كان على علم مسبق بالهجوم الصاروخي، ونقلت التقارير الأمريكية عن مسؤول عسكري قوله: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الإيراني.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
01:02 AM

بالفيديو.. كيف جهزت إيران للهجوم الصاروخي على القاعدة الأمريكية

لم تسفر العملية عن إصابات أو وفيات

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
3,171

بث التلفزيون الإيراني مقطع فيديو للحظة تجهيز الصواريخ الإيرانية التي ضربت قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، دون أن توقع أية إصابات أو وفيات في صفوف القوات الأمريكية.

ونشر الناشط والصحفي الأحوازي محمد مجيدالأحوازي المقطع عبر حسابه على "تويتر".

ويُظهر المقطع اللحظات التي سبقت إطلاق الصواريخ، وكيفية تجهيزها، وإطلاقها من قواعدها.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد تبنى عملية استهداف قاعدة عين الأسد التي جرت فجر الأربعاء انتقامًا لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.


وكشفت التحقيقات الأولية أن الجيش الأمريكي كان على علم مسبق بالهجوم الصاروخي، ونقلت التقارير الأمريكية عن مسؤول عسكري قوله: الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الإيراني.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,532
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,807
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,248
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,805

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة