احتراق مركبة طالب بمكة بسبب تماس كهربائي.. والدفاع المدني يباشر الحادث

إدارة المدرسة أخلت المركبات الأخرى.. وفِرق الإطفاء أخمدت الحريق دون إصابات

تسبَّب تماس كهربائي في اشتعال النار في مركبة طالب، كانت متوقفة بجوار مدرسته (العز بن عبدالسلام الثانوية بالشرائع)؛ وباشرت فِرق الدفاع المدني الحادث، وأخمدت النار دون وقوع خسائر بشرية.

وفي التفاصيل، قال حسين العاصمي، والد الطالب "معاذ" قائد المركبة التي اشتعلت بها النار بسبب التماس الكهربائي، إن ابنه لم يأخذ بالحسبان عندما أبلغه إخوته صباح اليوم باكرًا أثناء إيصالهم لمدارسهم بأنهم يستنشقون رائحة احتراق داخل المركبة، إلا أنه لم يُعِر الموضوع أي اهتمام، ولم يتوقع أن يحدث ذلك، والحمد لله أنه لم يقع خسائر في الأرواح.

وأضاف "العاصمي": عند الساعة الـ11 من صباح اليوم بُلّغ ابني وهو على مقاعد الدراسة بأن مركبته تحترق بجوار المدرسة؛ فأبلغوا "911" عن الحادث.

ومن جانبها، بادرت إدارة المدرسة بإخراج الطلاب؛ ليتمكنوا من إخراج مركباتهم القريبة من السيارة المحترقة احترازيًّا حتى لا تندلع النار بها هي الأخرى، وهو الأمر الذي أشاد به الدفاع المدني لحُسن تصرف إدارة المدرسة في إخلاء المركبات حتى لا يتطور الحريق.

وباشرت فِرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على الفور موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات تُذكر.