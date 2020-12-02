وأوضحت الكلية أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يُعدُّ أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية من العاملين في القطاعَيْن العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.
وأوضحت الكلية أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يُعدُّ أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية من العاملين في القطاعَيْن العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
12:17 AM
اخر تعديل
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
02:57 AM
بدء القبول الإلكتروني في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي بـ"تقنية عرعر"
وأوضحت الكلية أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يُعدُّ أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية من العاملين في القطاعَيْن العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.