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"الداخلية": موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقًا

بدء القبول الإلكتروني في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي بـ"تقنية عرعر"

للفصل التدريبي الثاني.. وفي عدد من التخصصات

أعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للفصل التدريبي الثاني لذلك العام في عدد من التخصصات، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول:

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأوضحت الكلية أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يُعدُّ أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية من العاملين في القطاعَيْن العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء القبول الإلكتروني في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي بـ"تقنية عرعر"
سبق

أعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للفصل التدريبي الثاني لذلك العام في عدد من التخصصات، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول:

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأوضحت الكلية أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يُعدُّ أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية من العاملين في القطاعَيْن العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
12:17 AM
اخر تعديل
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
02:57 AM

بدء القبول الإلكتروني في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي بـ"تقنية عرعر"

للفصل التدريبي الثاني.. وفي عدد من التخصصات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
1
394

أعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للفصل التدريبي الثاني لذلك العام في عدد من التخصصات، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول:

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأوضحت الكلية أن برنامج التدريب التطبيقي المسائي يُعدُّ أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية من العاملين في القطاعَيْن العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.

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