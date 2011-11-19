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ولي العهد يصل إلى منطقة تبوك

استقبله أمير المنطقة وقادة القطاعات العسكرية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى منطقة تبوك، مساء اليوم.

وكان في استقبال سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك: الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين، وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

ووصل بمعية ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يصل إلى منطقة تبوك
سبق

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى منطقة تبوك، مساء اليوم.

وكان في استقبال سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك: الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين، وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

ووصل بمعية ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
10:12 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
11:03 PM

ولي العهد يصل إلى منطقة تبوك

استقبله أمير المنطقة وقادة القطاعات العسكرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
3
10,034

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى منطقة تبوك، مساء اليوم.

وكان في استقبال سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك: الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين، وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

ووصل بمعية ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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