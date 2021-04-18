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مقتل 3 أمريكيين في إطلاق نار بولاية ويسكونسن

منفذ الهجوم لا يزال طليقاً

قُتِل ثلاثة أمريكيين وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة، في إطلاق نار في مطعم بولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الأحد.

وأوضح مسؤول في دائرة الشرطة أن الحادث في وقع في مطعم "سومرز هاوس" بقرية سومرز، ولم يقبض على المشتبه به في إطلاق النار على الفور، بحسب ما نقلت "الشرق" عن وكالة أسوشيتد برس.

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مقتل 3 أمريكيين في إطلاق نار بولاية ويسكونسن
سبق

قُتِل ثلاثة أمريكيين وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة، في إطلاق نار في مطعم بولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الأحد.

وأوضح مسؤول في دائرة الشرطة أن الحادث في وقع في مطعم "سومرز هاوس" بقرية سومرز، ولم يقبض على المشتبه به في إطلاق النار على الفور، بحسب ما نقلت "الشرق" عن وكالة أسوشيتد برس.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
04:20 PM

مقتل 3 أمريكيين في إطلاق نار بولاية ويسكونسن

منفذ الهجوم لا يزال طليقاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل ثلاثة أمريكيين وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة، في إطلاق نار في مطعم بولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الأحد.

وأوضح مسؤول في دائرة الشرطة أن الحادث في وقع في مطعم "سومرز هاوس" بقرية سومرز، ولم يقبض على المشتبه به في إطلاق النار على الفور، بحسب ما نقلت "الشرق" عن وكالة أسوشيتد برس.

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