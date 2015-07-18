النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قصة كفاح.. "مغاوي" يقهر الإعاقة ويحصل على الثانوية بامتياز وهو على السرير الأبيض

والده لـ"سبق": ولي العهد وأمير عسير أولياه جُل اهتمامهما ولبَّيا له كل مطالبه

في واحدة من أبرز قصص وكفاح وتحدي ذوي الإعاقة لإعاقاتهم سجَّل الشاب عبدالرحمن بن عادل مغاوي قصة كفاح وتحدٍّ كبيرَيْن؛ فبعد أن قدر الله عليه حادث سيارة وعمره 15 سنة أُصيب بشلل رباعي، طال حتى التنفس، وهو على جهاز تنفس صناعي؛ ما ألزمه السرير الأبيض منذ 7 سنوات.

واستطاع "مغاوي" في هذه الظروف إكمال دراسته؛ ليحصل على شهادتَي المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية بتقدير ممتاز؛ ليوجه وزير التعليم السابق بقبوله في الجامعة السعودية الإلكترونية لمواصلة دراسته الجامعية.

وقال الشاب عبدالرحمن مغاوي لـ"سبق": الحمد لله أولاً وأخرًا. كل هذا من فضل الله. ولن تكون الإعاقة إلا دافعًا لي لخدمة وطني.

وثمَّن لكل من دعمه ووقف إلى جانبه، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي وجّه بعلاجه في أمريكا بعد رفع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بحالته لولي العهد؛ ليلبي طلبه، ويمكث 3 أشهر، ويعود إلى السعودية بكرسي متحرك على نفقة الأمير تركي بن طلال إلى مستشفى بالرياض؛ ليوجه الأمير تركي بنقله إلى منطقة عسير، ويكلف وفدًا من الإمارة باستقباله في المطار، ويدخل أحد المستشفيات الخاصة؛ لينقله مجددًا برسالة من الأمير تركي إلى مستشفى عسير المركزي بناء على رغبته.

وقال عادل مغاوي، والد عبدالرحمن، إنه لن ينسى لأمير عسير زيارته له في المستشفى، ونقل أمنيته لولي العهد في البداية، ثم أمره بنقله من الرياض إلى عسير بعد عودته من أمريكا، ثم زيارته له مرة أخرى.

وثمَّن لولي العهد أمره بعلاج ابنه، وقال: إن أيادي القيادة كانت بلسمًا لجميع أفراد الأسرة.. ودعا الله أن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه وولاة أمره الذين يسهرون من أجل الوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قصة كفاح.. "مغاوي" يقهر الإعاقة ويحصل على الثانوية بامتياز وهو على السرير الأبيض
سبق

في واحدة من أبرز قصص وكفاح وتحدي ذوي الإعاقة لإعاقاتهم سجَّل الشاب عبدالرحمن بن عادل مغاوي قصة كفاح وتحدٍّ كبيرَيْن؛ فبعد أن قدر الله عليه حادث سيارة وعمره 15 سنة أُصيب بشلل رباعي، طال حتى التنفس، وهو على جهاز تنفس صناعي؛ ما ألزمه السرير الأبيض منذ 7 سنوات.

واستطاع "مغاوي" في هذه الظروف إكمال دراسته؛ ليحصل على شهادتَي المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية بتقدير ممتاز؛ ليوجه وزير التعليم السابق بقبوله في الجامعة السعودية الإلكترونية لمواصلة دراسته الجامعية.

وقال الشاب عبدالرحمن مغاوي لـ"سبق": الحمد لله أولاً وأخرًا. كل هذا من فضل الله. ولن تكون الإعاقة إلا دافعًا لي لخدمة وطني.

وثمَّن لكل من دعمه ووقف إلى جانبه، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي وجّه بعلاجه في أمريكا بعد رفع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بحالته لولي العهد؛ ليلبي طلبه، ويمكث 3 أشهر، ويعود إلى السعودية بكرسي متحرك على نفقة الأمير تركي بن طلال إلى مستشفى بالرياض؛ ليوجه الأمير تركي بنقله إلى منطقة عسير، ويكلف وفدًا من الإمارة باستقباله في المطار، ويدخل أحد المستشفيات الخاصة؛ لينقله مجددًا برسالة من الأمير تركي إلى مستشفى عسير المركزي بناء على رغبته.

وقال عادل مغاوي، والد عبدالرحمن، إنه لن ينسى لأمير عسير زيارته له في المستشفى، ونقل أمنيته لولي العهد في البداية، ثم أمره بنقله من الرياض إلى عسير بعد عودته من أمريكا، ثم زيارته له مرة أخرى.

وثمَّن لولي العهد أمره بعلاج ابنه، وقال: إن أيادي القيادة كانت بلسمًا لجميع أفراد الأسرة.. ودعا الله أن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه وولاة أمره الذين يسهرون من أجل الوطن والمواطن.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
11:33 PM

قصة كفاح.. "مغاوي" يقهر الإعاقة ويحصل على الثانوية بامتياز وهو على السرير الأبيض

والده لـ"سبق": ولي العهد وأمير عسير أولياه جُل اهتمامهما ولبَّيا له كل مطالبه

A A A
محمد طيران - عسير
6
6,279

في واحدة من أبرز قصص وكفاح وتحدي ذوي الإعاقة لإعاقاتهم سجَّل الشاب عبدالرحمن بن عادل مغاوي قصة كفاح وتحدٍّ كبيرَيْن؛ فبعد أن قدر الله عليه حادث سيارة وعمره 15 سنة أُصيب بشلل رباعي، طال حتى التنفس، وهو على جهاز تنفس صناعي؛ ما ألزمه السرير الأبيض منذ 7 سنوات.

واستطاع "مغاوي" في هذه الظروف إكمال دراسته؛ ليحصل على شهادتَي المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية بتقدير ممتاز؛ ليوجه وزير التعليم السابق بقبوله في الجامعة السعودية الإلكترونية لمواصلة دراسته الجامعية.

وقال الشاب عبدالرحمن مغاوي لـ"سبق": الحمد لله أولاً وأخرًا. كل هذا من فضل الله. ولن تكون الإعاقة إلا دافعًا لي لخدمة وطني.

وثمَّن لكل من دعمه ووقف إلى جانبه، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي وجّه بعلاجه في أمريكا بعد رفع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بحالته لولي العهد؛ ليلبي طلبه، ويمكث 3 أشهر، ويعود إلى السعودية بكرسي متحرك على نفقة الأمير تركي بن طلال إلى مستشفى بالرياض؛ ليوجه الأمير تركي بنقله إلى منطقة عسير، ويكلف وفدًا من الإمارة باستقباله في المطار، ويدخل أحد المستشفيات الخاصة؛ لينقله مجددًا برسالة من الأمير تركي إلى مستشفى عسير المركزي بناء على رغبته.

وقال عادل مغاوي، والد عبدالرحمن، إنه لن ينسى لأمير عسير زيارته له في المستشفى، ونقل أمنيته لولي العهد في البداية، ثم أمره بنقله من الرياض إلى عسير بعد عودته من أمريكا، ثم زيارته له مرة أخرى.

وثمَّن لولي العهد أمره بعلاج ابنه، وقال: إن أيادي القيادة كانت بلسمًا لجميع أفراد الأسرة.. ودعا الله أن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه وولاة أمره الذين يسهرون من أجل الوطن والمواطن.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
25,429
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,127
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,982
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,052

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة