الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنفذ خطتها الشاملة للحج

تشغيل 139 عيادة تخصصية بالمراكز الدائمة والموسمية

بدأت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، منذ وقت مبكر تنفيذ الخطة الشاملة لأعمال الحج؛ لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لمنسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة التي سبق اعتمادها من قبل وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ممثلة في إدارة صحة الحج والعمرة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، والتي تشرف منذ إنشائها على تنفيذ الأعمال المتعلقة بخطط الحج، بالإضافة إلى تنسيق المهام المقدمة من مقدمي الخدمات الطبية.

وتشمل المهام، المستشفى والعيادات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي والجهات المختصة المشاركة في مهمة الحج، من أجل الوصول للتكامل وتنسيق الجهود للاستفادة من الموارد المالية والبشرية مع تحقيق كفاءة في الإنفاق واستغلال أمثل للموارد.

وتعمل إدارة صحة الحج والعمرة برئاسة العقيد طبيب خالد بن حسن الزهراني، على تجهيز وتشغيل العيادات والمراكز الموسمية وتنسيق الأعمال مع برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ومقدمي الخدمة الصحية بالحج، حيث تم تشغيل 41 عيادة تخصصية لهذا العام و86 عيادة عامة، بالإضافة إلى 12 عيادة أسنان بجميع المراكز الدائمة والموسمية.

وعقدت إدارة صحة الحج والعمرة العديد من الاجتماعات التنسيقية في إطار الاستعداد لموسم الحج لهذا العام مع مختلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة؛ لتلمس احتياجات هذه القطاعات وتنسيق الجهود لتنفيذ الخطة بشكل منهجي يخدم جميع المشاركين، كما شاركت الإدارة في الاجتماعات التنسيقية مع اللجان الصحية العليا مع وزارة الصحة والهلال الأحمر والقطاعات الصحية بالوزارات؛ لضمان تنسيق الجهود في تقديم خدمات طبية تكاملية.

وتنظم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلة ببرنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بالتعاون مع جامعة أم القرى، والأمن العام والمجلس الصحي السعودي، ندوة خلال فترة الحج لهذا العام بعنوان (استخدام التقنيات الحديثة في الحج - "الحج الذكي") والتي يرعاها وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ويأتي انعقاد هذه الندوة ضمن برامج الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج، وتندرج في إطار توجيهات وزارة الداخلية باستخدام التقنيات الحديثة في كل الخدمات المقدمة، بما يسهم في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن والعاملين فيها.

كما تم تفعيل حملات التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي استعداداً للمشاركة بمهمة الحج؛ لتوفير الكميات التي تحتاجها بنوك الدم وما يحتاجه جنودنا البواسل بالحد الجنوبي ورجال الأمن وضيوف الرحمن.

كما أطلقت منذ وقت مبكر، حملتها الوقائية للمشاركين والتي تشمل التحصين ضد الأنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية، والذي يعتبر من أنجح الطرق للوقاية من تلك الأمراض التي تمثل خطورة بسبب سرعة انتشارها العالية، خاصة في التجمعات البشرية عالية الكثافة.

ونظمت الفرق الميدانية العديد من الزيارات لمعسكرات القطاعات العسكرية المشاركة، من أجل تحصينهم ضد تلك الأمراض في مقرات عملهم، وذلك من أجل تنفيذ مهمة حج خالية من الأمراض الوبائية، والعمل على ضمان سلامتهم وسلامة الحجاج، ووقايتهم من تلك الأمراض المعدية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف على أعمال الحج، سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، إن خطة حج هذا العام تهدف إلى تعزيز أداء المشاركين في المهمة؛ لتوفير رعاية صحية شاملة ترتكز على تحسين سبل الوقاية وتسهيل الوصول للخدمة الشاملة للمشاركين بكل يسر وسهولة، مع الحرص على الاستفادة المثلى من الموارد وكفاءة الإنفاق.

وأضاف: "يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ومتابعة ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي وزير الداخلية –حفظهم الله- لإعطاء رجال الأمن فائق رعايتها، ومن أهم جوانب هذه الرعاية توفير الخدمة الصحية المتميزة لهم في مواقع تواجدهم".

من جانبه، أكد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج، العقيد طبيب محمد بن عبدالله الشريف، أن من أهم أهداف الخطة لهذا العام تعزيز مستوى الحالة الصحية لرجال الأمن؛ ليؤدوا مهامهم بكفاءة وفعالية، ويدعم هذا الهدف وجود مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بكامل طواقمه وتجهيزاته و(10) مراكز موسمية مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى العيادات بالمقرات الأمنية والفرق الميدانية المتنقلة، فضلاً عن المراكز والعيادات الطبية العاملة بالمدينة المنورة.