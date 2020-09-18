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مع قدوم "كارتيرون".. "التعاون" يخسر مجدداً أمام "بيرسبوليس" ويفقد الصدارة

في ختام الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

تلقى فريق التعاون هزيمته الثانية على التوالي من فريق بيرسبوليس الإيراني في مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء هدف الفريق الإيراني في شوط المباراة الثاني من ركلة جزاء سجلها اللاعب بشار رسن في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبات ترتيب المجموعة بعد نهاية المباريات بيرسبوليس في المركز الأول برصيد 7 نقاط ثم التعاون والدحيل في المركزين الثاني والثالث برصيد 6 نقاط ثم الشارقة الإماراتي رابعاً برصيد 4 نقاط.

دوري أبطال آسيا التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مع قدوم "كارتيرون".. "التعاون" يخسر مجدداً أمام "بيرسبوليس" ويفقد الصدارة
سبق

تلقى فريق التعاون هزيمته الثانية على التوالي من فريق بيرسبوليس الإيراني في مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء هدف الفريق الإيراني في شوط المباراة الثاني من ركلة جزاء سجلها اللاعب بشار رسن في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبات ترتيب المجموعة بعد نهاية المباريات بيرسبوليس في المركز الأول برصيد 7 نقاط ثم التعاون والدحيل في المركزين الثاني والثالث برصيد 6 نقاط ثم الشارقة الإماراتي رابعاً برصيد 4 نقاط.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
11:06 PM

مع قدوم "كارتيرون".. "التعاون" يخسر مجدداً أمام "بيرسبوليس" ويفقد الصدارة

في ختام الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
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تلقى فريق التعاون هزيمته الثانية على التوالي من فريق بيرسبوليس الإيراني في مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء هدف الفريق الإيراني في شوط المباراة الثاني من ركلة جزاء سجلها اللاعب بشار رسن في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وبات ترتيب المجموعة بعد نهاية المباريات بيرسبوليس في المركز الأول برصيد 7 نقاط ثم التعاون والدحيل في المركزين الثاني والثالث برصيد 6 نقاط ثم الشارقة الإماراتي رابعاً برصيد 4 نقاط.

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