النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": العمل والسكن في الرياض صار حلم الطامحين وقِبلة المبدعين

قال: هذه قصة أغنية أم كلثوم في الملك عبدالعزيز

أعرب عامل المعرفة أحمد العرفج عن إعجابه بشعار "هي لنا دار"، وتمنى إضافة "ونحن لها سند"، وذلك من خلال فقرة البرواز التي كانت بعنوان مبادرة الرياض الخضراء، التي قال فيها: "إن العمل والسكن في الرياض صار حلم الطامحين وقِبلة المبدعين".

كما ذكر بعض المشاريع المستقبلية للرياض.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي سياق فقرة سيرة وتر استعرض أحمد العرفج مقطع فيديو للدكتور عبدالله المدني، يروي قصة أغنية "يا رفيع التاج" التي غنتها أم كلثوم بمناسبة زيارة الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.

وفي سياق متصل استعرض العرفج مقطع فيديو للشاعر عبدالعزيز السالم، يروي فيه قصة أغنية "يا دار لا هنتي ولا هان راعيك" التي غناها الفنان رابح صقر.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع المغرد "محمد الهمزاني"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي والرياض القديمة.

ومن خلال فقرة مزاين الكتب تحدَّث

الدكتوران فواز اللعبون وعلي الرباعي عن كتاب "صور من حياة عبدالعزيز" من تأليف الأمير طلال بن عبدالعزيز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": العمل والسكن في الرياض صار حلم الطامحين وقِبلة المبدعين
سبق

أعرب عامل المعرفة أحمد العرفج عن إعجابه بشعار "هي لنا دار"، وتمنى إضافة "ونحن لها سند"، وذلك من خلال فقرة البرواز التي كانت بعنوان مبادرة الرياض الخضراء، التي قال فيها: "إن العمل والسكن في الرياض صار حلم الطامحين وقِبلة المبدعين".

كما ذكر بعض المشاريع المستقبلية للرياض.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي سياق فقرة سيرة وتر استعرض أحمد العرفج مقطع فيديو للدكتور عبدالله المدني، يروي قصة أغنية "يا رفيع التاج" التي غنتها أم كلثوم بمناسبة زيارة الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.

وفي سياق متصل استعرض العرفج مقطع فيديو للشاعر عبدالعزيز السالم، يروي فيه قصة أغنية "يا دار لا هنتي ولا هان راعيك" التي غناها الفنان رابح صقر.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع المغرد "محمد الهمزاني"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي والرياض القديمة.

ومن خلال فقرة مزاين الكتب تحدَّث

الدكتوران فواز اللعبون وعلي الرباعي عن كتاب "صور من حياة عبدالعزيز" من تأليف الأمير طلال بن عبدالعزيز.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
11:53 PM

بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": العمل والسكن في الرياض صار حلم الطامحين وقِبلة المبدعين

قال: هذه قصة أغنية أم كلثوم في الملك عبدالعزيز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
530

أعرب عامل المعرفة أحمد العرفج عن إعجابه بشعار "هي لنا دار"، وتمنى إضافة "ونحن لها سند"، وذلك من خلال فقرة البرواز التي كانت بعنوان مبادرة الرياض الخضراء، التي قال فيها: "إن العمل والسكن في الرياض صار حلم الطامحين وقِبلة المبدعين".

كما ذكر بعض المشاريع المستقبلية للرياض.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي سياق فقرة سيرة وتر استعرض أحمد العرفج مقطع فيديو للدكتور عبدالله المدني، يروي قصة أغنية "يا رفيع التاج" التي غنتها أم كلثوم بمناسبة زيارة الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.

وفي سياق متصل استعرض العرفج مقطع فيديو للشاعر عبدالعزيز السالم، يروي فيه قصة أغنية "يا دار لا هنتي ولا هان راعيك" التي غناها الفنان رابح صقر.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع المغرد "محمد الهمزاني"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي والرياض القديمة.

ومن خلال فقرة مزاين الكتب تحدَّث

الدكتوران فواز اللعبون وعلي الرباعي عن كتاب "صور من حياة عبدالعزيز" من تأليف الأمير طلال بن عبدالعزيز.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة