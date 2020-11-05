النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استطلاع: 77% من الناخبين اليهود صوّتوا لـ"بايدن"

بفارق كبير عن تصويتهم لـ"هيلاري كلينتون" في 2016

كشف استطلاع جديدة أجرته منظمة "جي ستريت" أن الناخبين اليهود في الولايات المتحدة صوتوا بغالبية ساحقة وصلت إلى 77% لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، مقابل 21% للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت المنظمة غير الربحية، ومقرها الولايات المتحدة، أن نسبة تصويت اليهود لبايدن، هي بفارق كبير عن نسبة تصويتهم للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016 حيث منحوها 45% من الأصوات.

وفي السباق نحو مقاعد مجلس الشيوخ والنواب، أيد غالبية المصوتين اليهود مرشحين ديمقراطيين بنسبة 78% مقابل 21% للجمهوريين.

ووفقاً للاستطلاع فإن القضايا الرئيسية التي تهم الناخبين اليهود هي مكافحة فيروس كورونا (54%)، وتغير المناخ (26%)، والتأمين الصحي (25%)، والاقتصاد (23%)، و5% من اليهود فقط أشاروا إلى "إسرائيل" كأحد المواضيع الرئيسية التي تشغلهم، مقابل 9% في عام 2016.


ووفق "روسيا اليوم"، قال معدّ الاستطلاع جيم جريستان: إن "انتخابات 2020 كثفت التوجهات داخل المجتمع اليهودي، والتي اشتدت بعد أربع سنوات من ولاية رئيس كرهه الكثيرون منهم".

وأضاف جريستان: "الناخبون اليهود يستمرون بغالبيتهم العظمي بتأييد المرشحين الديمقراطيين، والذين يقومون بالمشاركة لدفع حل الدولتين والعودة للسياسة التي اتبعت خلال فترة أوباما مثل إبرام الاتفاق النووي مع إيران".

منظمة جي ستريت جو بايدن

الرئيسية/ محطات

اعلان
استطلاع: 77% من الناخبين اليهود صوّتوا لـ"بايدن"
سبق

كشف استطلاع جديدة أجرته منظمة "جي ستريت" أن الناخبين اليهود في الولايات المتحدة صوتوا بغالبية ساحقة وصلت إلى 77% لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، مقابل 21% للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت المنظمة غير الربحية، ومقرها الولايات المتحدة، أن نسبة تصويت اليهود لبايدن، هي بفارق كبير عن نسبة تصويتهم للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016 حيث منحوها 45% من الأصوات.

وفي السباق نحو مقاعد مجلس الشيوخ والنواب، أيد غالبية المصوتين اليهود مرشحين ديمقراطيين بنسبة 78% مقابل 21% للجمهوريين.

ووفقاً للاستطلاع فإن القضايا الرئيسية التي تهم الناخبين اليهود هي مكافحة فيروس كورونا (54%)، وتغير المناخ (26%)، والتأمين الصحي (25%)، والاقتصاد (23%)، و5% من اليهود فقط أشاروا إلى "إسرائيل" كأحد المواضيع الرئيسية التي تشغلهم، مقابل 9% في عام 2016.


ووفق "روسيا اليوم"، قال معدّ الاستطلاع جيم جريستان: إن "انتخابات 2020 كثفت التوجهات داخل المجتمع اليهودي، والتي اشتدت بعد أربع سنوات من ولاية رئيس كرهه الكثيرون منهم".

وأضاف جريستان: "الناخبون اليهود يستمرون بغالبيتهم العظمي بتأييد المرشحين الديمقراطيين، والذين يقومون بالمشاركة لدفع حل الدولتين والعودة للسياسة التي اتبعت خلال فترة أوباما مثل إبرام الاتفاق النووي مع إيران".

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
11:46 AM

استطلاع: 77% من الناخبين اليهود صوّتوا لـ"بايدن"

بفارق كبير عن تصويتهم لـ"هيلاري كلينتون" في 2016

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
335

كشف استطلاع جديدة أجرته منظمة "جي ستريت" أن الناخبين اليهود في الولايات المتحدة صوتوا بغالبية ساحقة وصلت إلى 77% لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، مقابل 21% للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت المنظمة غير الربحية، ومقرها الولايات المتحدة، أن نسبة تصويت اليهود لبايدن، هي بفارق كبير عن نسبة تصويتهم للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016 حيث منحوها 45% من الأصوات.

وفي السباق نحو مقاعد مجلس الشيوخ والنواب، أيد غالبية المصوتين اليهود مرشحين ديمقراطيين بنسبة 78% مقابل 21% للجمهوريين.

ووفقاً للاستطلاع فإن القضايا الرئيسية التي تهم الناخبين اليهود هي مكافحة فيروس كورونا (54%)، وتغير المناخ (26%)، والتأمين الصحي (25%)، والاقتصاد (23%)، و5% من اليهود فقط أشاروا إلى "إسرائيل" كأحد المواضيع الرئيسية التي تشغلهم، مقابل 9% في عام 2016.


ووفق "روسيا اليوم"، قال معدّ الاستطلاع جيم جريستان: إن "انتخابات 2020 كثفت التوجهات داخل المجتمع اليهودي، والتي اشتدت بعد أربع سنوات من ولاية رئيس كرهه الكثيرون منهم".

وأضاف جريستان: "الناخبون اليهود يستمرون بغالبيتهم العظمي بتأييد المرشحين الديمقراطيين، والذين يقومون بالمشاركة لدفع حل الدولتين والعودة للسياسة التي اتبعت خلال فترة أوباما مثل إبرام الاتفاق النووي مع إيران".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,542
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,940
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,025

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة