الفلكي "السفياني": "الوسم" أفضل أوقات الأمطار خلال السنة.. تعرَّف على السبب

قال لـ"سبق": سنشهد المزيد من الأمطار الغزيرة على السعودية خلال هذه الفترة

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، الدكتور شرف السفياني، أننا نشهد هذه الأيام موسم الوسم السنوي، وهو أفضل أوقات السنة للأمطار؛ إذ إن الأمطار التي تحدث في هذه الفترة حتى منتصف ديسمبر القادم يكون نفعها عظيمًا على الأرض، وتنبت معها الأرض، وتكتسي بالخَضار.

وشهدت "الطائف" خلال الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع أمطارًا غزيرة على المحافظة، نسأل الله أن ينفع بها البلاد والعباد.

وقال "السفياني" لـ"سبق": هي أمطار مبشرات بموسم وسم عالٍ وممتاز؛ إذ امتازت الأمطار الهاطلة خلال الفترة الماضية بالغزارة مع تساقُط البَرَد الكثيف.

وبالنسبة لعلاقة غزارة الأمطار وعنف العواصف الرعدية المصاحبة لها بموضوع التغيُّر العالمي للمناخ قال الفلكي "السفياني": ليس مستبعدًا ذلك؛ لأن التغير العالمي في المناخ يصاحبه تطرف، وزيادة في الأعاصير والعواصف والأمطار الغزيرة. وقد نشهد المزيد من الأمطار الغزيرة على السعودية خلال فترة الوسم وفصل الشتاء القادم.

وسأل الله -عز وجل- أن يجعل فيها الخير لهذه البلاد المباركة التي تسعى جاهدة لكبح ظاهرة التغيُّر المناخي مع أن الغازات المنبعثة من السعودية ودول الخليج لا تتجاوز 8٪ من حصة الدول الكبرى، ومع ذلك تسعى حكومتنا الرشيدة بقيادتها العظيمة للمساهمة في الحد من هذا التغير بمشروع السعودية الخضراء، سائلاً الله -عز وجل- أن يوفق قيادتنا الرشيدة لكل خير.

