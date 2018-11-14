بسبب مادة مسرطنة.. سحب ثالث عقار يعالج ضغط الدم من أمريكا

للمرة 3 في غضون الأسابيع الماضية.. لاحتوائها على شوائب

سبق- الرياض: سحب ثالث عقار معالج لضغط الدم المرتفع من الأسواق الأمريكية؛ بسبب تلوثه بعامل مرتبط بالإصابة بالسرطان؛ وذلك للمرة الثالثة في غضون الأسابيع القليلة الماضية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، قال أحد المسؤولين بشركة "ساندوز"، وهي شركة أدوية عامة تابعة لمجموعة "نوفاريتس" الدوائية: إنه تم سحب أقراص عقار "اللوسارتان البوتاسيوم"؛ لاحتوائها على شوائب (NDEA)؛ مشيراً إلى أن الشوائب التي تم العثور عليها هي مادة مسرطنة محتملة؛ إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي قضايا إضرار تتعلق بالأقراص المعالجة.

فيما خلُص مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكي، إلى أن شوائب الـ(NDEA) تسبب السرطان بين البشر؛ فمن المنطقي توقُّع أن التعرض يمكن أن يسبب السرطان في البشر على أساس الأبحاث السابقة التي أجريت على الفئران.