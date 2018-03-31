حزمة مساعدات بأكثر من 1.4 مليون ريال لمستفيدي "تراحم الشرقية"

قدّمتها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء خلال الربع الأول لهذا العام

قدمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية حزمة من المساعدات للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، شملت مواد غذائية، ومساعدات نقدية، وسداد للفواتير، وتأثيث المنازل، وتفريج كرب السجناء، من خلال سداد مديونياتهم.

وكشف عبدالله بن محمد بن زيد آل سليمان، رئيس مجلس إدارة تراحم الشرقية، عن تفاصيل المساعدات المقدمة؛ إذ أوضح أن اللجنة قدمت خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي ٨٦٤ سلة غذائية بقيمة ٤١٤٣٥٠ ريالاً، كما ساهمت في الإفراج عن ١٧ سجينًا معسرًا بسداد مديونياتهم التي بلغت ٥٥٥.٨٦٢ ريالاً.

وأضاف آل سليمان: "شملت المساعدات أيضًا سداد فواتير ٢٣ أسرة من مستفيدي تراحم الشرقية بقيمة ٤٣.٣٢٢ ريالاً، وتقديم أثاث لـ ٥٦ منزلاً من مستفيدي اللجنة بقيمة ١٣٩.٥٨٩ ريالاً، وسداد إيجارات ٥٧ منزلاً بقيمة ٢٨٢.٥٠٠ ريال".

كما أوضح أن المساعدات المقدمة تأتي في مسارات عدة؛ لتشمل مسار العناية الأسرية الذي تم من خلاله تقديم ١١ دورة تدريبية لإرشاد زوجات السجناء وأبنائهم، كما تم تقديم ١٧٨ استشارة أسرية لتحقيق الاستقرار الأسري والحفاظ على تماسك عائلات السجناء والمفرج عنهم.

وفي جانب الاستشارات القانونية قدمت تراحم أربع استشارات للسجناء، والعديد من الخدمات القانونية الأخرى.



وتابع "آل سليمان": "تنوعت هذه المساعدات في الربع الأول لهذا العام. كما نتطلع إلى المزيد من المساعدات لعدد أكبر من المستفيدين خلال الفترة المتبقية من العام الحالي".

كما أكد أن (تراحم الشرقية) مستمرة في خدماتها بهدف تقديم رعاية اجتماعية خيرية شاملة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم.