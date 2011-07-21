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المملكة المتحدة تسجّل 46,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 5,519,602 والوفيات 128,823

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 46,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و96 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,519,602، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,823.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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المملكة المتحدة تسجّل 46,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 46,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و96 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,519,602، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,823.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
11:23 PM

المملكة المتحدة تسجّل 46,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 5,519,602 والوفيات 128,823

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 46,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و96 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,519,602، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,823.

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