سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 46,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و96 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,519,602، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,823.
المملكة المتحدة تسجّل 46,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 5,519,602 والوفيات 128,823
سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 46,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و96 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,519,602، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,823.
سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 46,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و96 وفاة.
المملكة المتحدة تسجّل 46,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 5,519,602 والوفيات 128,823
سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 46,558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و96 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,519,602، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,823.