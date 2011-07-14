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"الفتح" يشتري عقد اللاعب الأورغوياني ماتياس آغوريغاري لمدة سنتين

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التوقيع مع اللاعب الأورغوياني "ماتياس آغوريغاري" بعد شراء عقده من نادي تيجوانا المكسيكي؛ لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل لمدة سنتين.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على تقرير الجهاز الفني، الذي أوصى باستمرار اللاعب في صفوف الفريق؛ نظير المستويات المميزة التي قدمها خلال منافسات الموسم الماضي.

من جانبه، أعرب اللاعب "ماتياس" عن سعادته بالاستمرار في صفوف "النموذجي"، موضحاً أن الرغبة المشتركة بينه وبين النادي في البقاء هي من حسمت الأمور.

وأكد اللاعب أنه سيسعى جاهداً لتقديم أفضل ما لديه لخدمة "النموذجي"، وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين؛ لإسعاد جماهير "الفتح".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفتح" يشتري عقد اللاعب الأورغوياني ماتياس آغوريغاري لمدة سنتين
سبق

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التوقيع مع اللاعب الأورغوياني "ماتياس آغوريغاري" بعد شراء عقده من نادي تيجوانا المكسيكي؛ لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل لمدة سنتين.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على تقرير الجهاز الفني، الذي أوصى باستمرار اللاعب في صفوف الفريق؛ نظير المستويات المميزة التي قدمها خلال منافسات الموسم الماضي.

من جانبه، أعرب اللاعب "ماتياس" عن سعادته بالاستمرار في صفوف "النموذجي"، موضحاً أن الرغبة المشتركة بينه وبين النادي في البقاء هي من حسمت الأمور.

وأكد اللاعب أنه سيسعى جاهداً لتقديم أفضل ما لديه لخدمة "النموذجي"، وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين؛ لإسعاد جماهير "الفتح".

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
07:55 PM

"الفتح" يشتري عقد اللاعب الأورغوياني ماتياس آغوريغاري لمدة سنتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التوقيع مع اللاعب الأورغوياني "ماتياس آغوريغاري" بعد شراء عقده من نادي تيجوانا المكسيكي؛ لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل لمدة سنتين.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على تقرير الجهاز الفني، الذي أوصى باستمرار اللاعب في صفوف الفريق؛ نظير المستويات المميزة التي قدمها خلال منافسات الموسم الماضي.

من جانبه، أعرب اللاعب "ماتياس" عن سعادته بالاستمرار في صفوف "النموذجي"، موضحاً أن الرغبة المشتركة بينه وبين النادي في البقاء هي من حسمت الأمور.

وأكد اللاعب أنه سيسعى جاهداً لتقديم أفضل ما لديه لخدمة "النموذجي"، وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين؛ لإسعاد جماهير "الفتح".

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