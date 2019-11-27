برنامج تدريب مجاني لتأهيل ألف شاب وشابة في إدارة المخاطر

أطلقته "غرفة الرياض" لدعم مجالات توطين الوظائف.. عدة محاور

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بـ"غرفة الرياض" المهندس منصور الشثري، عن عقد برنامج تدريبي مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في مجال "إدارة المخاطر"؛ وذلك يوم الأحد 8/ 12/ 2019م وحتى يوم الأربعاء 11/ 12/ 2019، من الساعة 4 عصرًا حتى 9 مساءً بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال المهندس منصور الشثري: إن البرنامج يأتي ضمن مبادرة الغرفة للتدريب المجاني، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين؛ في إطار دعم قرارات الدولة في مجال توطين الوظائف؛ موضحًا أن البرنامج يشتمل على دورات مكثفة تستهدف إكساب المشتركين فيه المهارات اللازمة التي تمكّنهم من شغل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص؛ مبينًا أن البرنامج يتناول عدة محاور من بينها تعريف الالتزام التنظيمي، وفهم وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات التي أصدرتها السلطات التنظيمية والجهات الرقابية المشرفة على هذه الجهات.

وبيّن أن محاور البرنامج تتركز في أهمية ومهام ومسؤوليات إدارة المخاطر، بالإضافة إلى تعريف المخاطر وأنواعها، والمقاييس والأطر العالمية لإدارة المخاطر، والتشريعات المحلية المتعلقة بإدارة المخاطر، واستراتيجيات إدارة المخاطر، وسياسة المخاطر للمنشأة، وتحديد وإدارة المستوى المقبول للمخاطر، وعملية إدارة المخاطر، وتقارير إدارة المخاطر.

ودعا "الشثري" طالبي العمل من حمَلة تخصص القانون أو الإدارة العامة أو التخصصات ذات العلاقة، إلى التسجيل بالبرنامج عن طريق الرابط: http://bit.ly/37CZmjT