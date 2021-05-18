استدعاء بنزيما لتشكيلة المنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا

استدعى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم اليوم الثلاثاء كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني لتشكيلة تتألف من 26 لاعباً لخوض غمار بطولة أمم أوروبا المقررة الشهر المقبل.

ولأول مرة منذ 6 أعوام سيمثل بنزيما منتخب فرنسا، بعد أن استبعده ديشامب طيلة السنوات الأخيرة لتورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا في عام 2015.

وجاءت قائمة منتخب "الديوك" على النحو التالي:

- في حراسة المرمى: هوغو لوريس، ستيف مانداندا، ومايك مايجنان.

- في خط الدفاع: فاران، لينغليت، زوما، بافارد، ديني، لوكاس هرنانديز، دوبوا، جوليس كوندي، برسنيل كيمبيمبي.

- في خط الوسط: بوغبا، كانتي، موسى سيسوكو، رابيو، كورنتين توليسو.

- في خط الهجوم: بنزيما، بن يدر، عثمان ديمبلي، مبابي، كومان، غريزمان، أوليفييه جيرو، ماركوس تورام، وتوماس ليمار.

ويلعب المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة السادسة التي تضم البرتغال حاملة اللقب وألمانيا وهنغاريا.