النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبّه تبوك ومكة المكرّمة: أتربة مثارة وسحب ممطرة

قالت: تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكوّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية, مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم, وتشمل تبوك وجميع محافظات المنطقة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها، اليوم, من نشاط للرياح السطحية والأتربة المثارة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في العاصمة المقدّسة ومحافظات: الليث وجدة وخليص والخرمة والمويه وتربة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبّه تبوك ومكة المكرّمة: أتربة مثارة وسحب ممطرة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكوّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية, مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم, وتشمل تبوك وجميع محافظات المنطقة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها، اليوم, من نشاط للرياح السطحية والأتربة المثارة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في العاصمة المقدّسة ومحافظات: الليث وجدة وخليص والخرمة والمويه وتربة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
09:53 AM

"الأرصاد" تنبّه تبوك ومكة المكرّمة: أتربة مثارة وسحب ممطرة

قالت: تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
1,079

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكوّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية, مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم, وتشمل تبوك وجميع محافظات المنطقة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها، اليوم, من نشاط للرياح السطحية والأتربة المثارة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في العاصمة المقدّسة ومحافظات: الليث وجدة وخليص والخرمة والمويه وتربة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,613
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,581
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,295
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,709

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة