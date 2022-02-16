"الأرصاد" تنبّه تبوك ومكة المكرّمة: أتربة مثارة وسحب ممطرة

قالت: تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكوّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية, مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم, وتشمل تبوك وجميع محافظات المنطقة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها، اليوم, من نشاط للرياح السطحية والأتربة المثارة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في العاصمة المقدّسة ومحافظات: الليث وجدة وخليص والخرمة والمويه وتربة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.