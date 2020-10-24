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"الأرصاد" تنبّه لرياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

الحالة تشمل "الوجه وأملج".. وتستمر لـ٤ مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظتي الوجه وأملج. .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لرياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظتي الوجه وأملج. .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
02:52 PM

"الأرصاد" تنبّه لرياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

الحالة تشمل "الوجه وأملج".. وتستمر لـ٤ مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
186

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظتي الوجه وأملج. .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

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