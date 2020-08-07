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تحديد هوية المعتدين على السلاحف في "أملج تبوك"

القوات الخاصة للأمن البيئي تدعو لاستشعار المسؤولية

أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، تحديد هوية الأشخاص الذين تم تداول مقطع فيديو عن قيامهم بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي للقوات بالجميع، استشعار المسؤولية الوطنية تجاه حماية البيئة والحياة الفطرية.

القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحديد هوية المعتدين على السلاحف في "أملج تبوك"
سبق

أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، تحديد هوية الأشخاص الذين تم تداول مقطع فيديو عن قيامهم بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي للقوات بالجميع، استشعار المسؤولية الوطنية تجاه حماية البيئة والحياة الفطرية.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
04:45 PM

تحديد هوية المعتدين على السلاحف في "أملج تبوك"

القوات الخاصة للأمن البيئي تدعو لاستشعار المسؤولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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2,635

أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، تحديد هوية الأشخاص الذين تم تداول مقطع فيديو عن قيامهم بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي للقوات بالجميع، استشعار المسؤولية الوطنية تجاه حماية البيئة والحياة الفطرية.

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