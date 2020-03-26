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"السديس" يوجّه بفحص جميع العاملين قبل دخولهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي

أكد أن التعاون مع "الصحة" قائم على أكمل وجه من خلال الفرق المتخصصة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة برفع مستوى الإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع وزارة الصحة لفحص جميع العاملين في الحرمين الشريفين قبل دخولهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي لمنع وصول فيروس كورونا للحرمين الشريفين، وذلك من خلال فرق صحية متخصصة تابعة لوزارة الصحة.

وفي التفاصيل، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن التعاون مع وزارة الصحة قائم على أكمل وجه، وأن التنسيق معهم مستمر لضرورة منع وصول فيروس كورونا إلى الحرمين الشريفين، وأنهم يقدمون دورًا مميزًا داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال عددٍ من الفرق الصحية المتخصصة.

وشكر الشيخ السديس وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي على ما يقومون به من خدمات صحية داخل الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل لهم الأجر والثواب.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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"السديس" يوجّه بفحص جميع العاملين قبل دخولهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة برفع مستوى الإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع وزارة الصحة لفحص جميع العاملين في الحرمين الشريفين قبل دخولهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي لمنع وصول فيروس كورونا للحرمين الشريفين، وذلك من خلال فرق صحية متخصصة تابعة لوزارة الصحة.

وفي التفاصيل، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن التعاون مع وزارة الصحة قائم على أكمل وجه، وأن التنسيق معهم مستمر لضرورة منع وصول فيروس كورونا إلى الحرمين الشريفين، وأنهم يقدمون دورًا مميزًا داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال عددٍ من الفرق الصحية المتخصصة.

وشكر الشيخ السديس وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي على ما يقومون به من خدمات صحية داخل الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل لهم الأجر والثواب.

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
12:23 AM

"السديس" يوجّه بفحص جميع العاملين قبل دخولهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي

أكد أن التعاون مع "الصحة" قائم على أكمل وجه من خلال الفرق المتخصصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة برفع مستوى الإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع وزارة الصحة لفحص جميع العاملين في الحرمين الشريفين قبل دخولهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي لمنع وصول فيروس كورونا للحرمين الشريفين، وذلك من خلال فرق صحية متخصصة تابعة لوزارة الصحة.

وفي التفاصيل، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن التعاون مع وزارة الصحة قائم على أكمل وجه، وأن التنسيق معهم مستمر لضرورة منع وصول فيروس كورونا إلى الحرمين الشريفين، وأنهم يقدمون دورًا مميزًا داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال عددٍ من الفرق الصحية المتخصصة.

وشكر الشيخ السديس وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي على ما يقومون به من خدمات صحية داخل الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل لهم الأجر والثواب.

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