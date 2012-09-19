"ابن حثلين": لا صحة لوجود هجن تعود ملكيتها لولي العهد

‏نفى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء مؤسسة هجن العارض.



وقال "ابن حثلين" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "لا صحة لما يتم تداوله حول إنشاء مؤسسة هجن العارض؛ ولا صحة لوجود هجن تعود ملكيتها إلى ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، أو إسناد مهامها إلى أي مضمر، وغير صحيح ما يتم إثارته في أوساط ملاك الهجن ومواقع التواصل الاجتماعي".