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بريطانيا تسجل 96,871 إصابة جديدة بكورونا و 338 وفاة

إجمالي الإصابات 16,245,474 والوفيات 155,040 شخصاً

سجّلت بريطانيا 96,871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 338 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,245,474، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,040.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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بريطانيا تسجل 96,871 إصابة جديدة بكورونا و 338 وفاة
سبق

سجّلت بريطانيا 96,871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 338 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,245,474، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,040.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
11:57 PM

بريطانيا تسجل 96,871 إصابة جديدة بكورونا و 338 وفاة

إجمالي الإصابات 16,245,474 والوفيات 155,040 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت بريطانيا 96,871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 338 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 16,245,474، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155,040.

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