جازان.. رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 6 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.