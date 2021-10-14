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جازان.. رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 6 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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جازان.. رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 6 مساء
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
10:34 AM

جازان.. رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 6 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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