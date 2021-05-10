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لاحتواء تفشي "كورونا".. الإمارات تعلّق دخول القادمين من أربع دول

بعدما حظرت الشهر الماضي مسافري الهند لمنع وصول السلالة الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في الإمارات، اليوم الإثنين، تعليق دخول المسافرين القادمين من بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا؛ ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، في إطار إجراءات احتواء تفشي جائحة "كوفيد-19".

وقالت الهيئتان في بيان: "يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين وُجدوا في بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول على الرحلات"، وفقا لـ "رويترز".


وكانت الإمارات قد أعلنت، الشهر الماضي، حظر دخول المسافرين القادمين من الهند لمنع وصول السلالة الهندية من الفيروس الشديدة العدوى إلى البلاد.

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لاحتواء تفشي "كورونا".. الإمارات تعلّق دخول القادمين من أربع دول
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في الإمارات، اليوم الإثنين، تعليق دخول المسافرين القادمين من بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا؛ ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، في إطار إجراءات احتواء تفشي جائحة "كوفيد-19".

وقالت الهيئتان في بيان: "يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين وُجدوا في بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول على الرحلات"، وفقا لـ "رويترز".


وكانت الإمارات قد أعلنت، الشهر الماضي، حظر دخول المسافرين القادمين من الهند لمنع وصول السلالة الهندية من الفيروس الشديدة العدوى إلى البلاد.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
01:38 PM

لاحتواء تفشي "كورونا".. الإمارات تعلّق دخول القادمين من أربع دول

بعدما حظرت الشهر الماضي مسافري الهند لمنع وصول السلالة الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في الإمارات، اليوم الإثنين، تعليق دخول المسافرين القادمين من بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا؛ ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، في إطار إجراءات احتواء تفشي جائحة "كوفيد-19".

وقالت الهيئتان في بيان: "يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين وُجدوا في بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول على الرحلات"، وفقا لـ "رويترز".


وكانت الإمارات قد أعلنت، الشهر الماضي، حظر دخول المسافرين القادمين من الهند لمنع وصول السلالة الهندية من الفيروس الشديدة العدوى إلى البلاد.

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