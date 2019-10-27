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25 ألفاً مكافأة لقائد حافلة أنقذ 55 طالبة من تماسّ كهربائي

وقع جراء سقوط كابل الضغط العالي وسط قرية "الواصلي"

كرمت شركة "حافلة"، المشغلة للنقل الطلابي بوزارة التعليم، قائد حافلة طالبات مدرسة "الواصلي"، بعد إنقاذه 55 طالبة، بعد إجلائهن من الحافلة التي كان التيار الكهربائي موصولاً فيها؛ جراء تماسها بكيبل الضغط العالي المتدلي بوسط طرق القرية، بمبلغ 25 ألف ريال؛ نظير موقفه البطولي.

وروى قائد حفلة طالبات مدرسة الواصلي لـ"سبق" كيف تم إجلاؤهن من الحافلة التي كان التيار الكهربائي موصولاً فيها، جراء تماسها بكيبل الضغط العالي المتدلي بوسط طرق القرية.

وقال غازي رفاعي، إنه "أثناء مروره من وسط قرية الواصلي بمركز وادي جازان، تفاجأ بكيبل الضغط العالي المتدلي قد اشتبك بهواية الحافلة، مما تسبب في وصول التماسّ الكهربائي لكل الأجزاء الحديدية بالحافلة، مما كان سيتسبب بكارثة لا تحمد عقباها.

وقال: "وجهت الطالبات على الفور بعدم لمس أي جزء حديدي في الحافلة، وتمكنت بفضل الله من إخراجهن بسلام، واستدعاء أولياء أمورهن لتسلّمهن".

وزارة التعليم شركة "حافلة" قرية الواصلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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25 ألفاً مكافأة لقائد حافلة أنقذ 55 طالبة من تماسّ كهربائي
سبق

كرمت شركة "حافلة"، المشغلة للنقل الطلابي بوزارة التعليم، قائد حافلة طالبات مدرسة "الواصلي"، بعد إنقاذه 55 طالبة، بعد إجلائهن من الحافلة التي كان التيار الكهربائي موصولاً فيها؛ جراء تماسها بكيبل الضغط العالي المتدلي بوسط طرق القرية، بمبلغ 25 ألف ريال؛ نظير موقفه البطولي.

وروى قائد حفلة طالبات مدرسة الواصلي لـ"سبق" كيف تم إجلاؤهن من الحافلة التي كان التيار الكهربائي موصولاً فيها، جراء تماسها بكيبل الضغط العالي المتدلي بوسط طرق القرية.

وقال غازي رفاعي، إنه "أثناء مروره من وسط قرية الواصلي بمركز وادي جازان، تفاجأ بكيبل الضغط العالي المتدلي قد اشتبك بهواية الحافلة، مما تسبب في وصول التماسّ الكهربائي لكل الأجزاء الحديدية بالحافلة، مما كان سيتسبب بكارثة لا تحمد عقباها.

وقال: "وجهت الطالبات على الفور بعدم لمس أي جزء حديدي في الحافلة، وتمكنت بفضل الله من إخراجهن بسلام، واستدعاء أولياء أمورهن لتسلّمهن".

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
05:32 PM

25 ألفاً مكافأة لقائد حافلة أنقذ 55 طالبة من تماسّ كهربائي

وقع جراء سقوط كابل الضغط العالي وسط قرية "الواصلي"

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فهد كاملي - جازان
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كرمت شركة "حافلة"، المشغلة للنقل الطلابي بوزارة التعليم، قائد حافلة طالبات مدرسة "الواصلي"، بعد إنقاذه 55 طالبة، بعد إجلائهن من الحافلة التي كان التيار الكهربائي موصولاً فيها؛ جراء تماسها بكيبل الضغط العالي المتدلي بوسط طرق القرية، بمبلغ 25 ألف ريال؛ نظير موقفه البطولي.

وروى قائد حفلة طالبات مدرسة الواصلي لـ"سبق" كيف تم إجلاؤهن من الحافلة التي كان التيار الكهربائي موصولاً فيها، جراء تماسها بكيبل الضغط العالي المتدلي بوسط طرق القرية.

وقال غازي رفاعي، إنه "أثناء مروره من وسط قرية الواصلي بمركز وادي جازان، تفاجأ بكيبل الضغط العالي المتدلي قد اشتبك بهواية الحافلة، مما تسبب في وصول التماسّ الكهربائي لكل الأجزاء الحديدية بالحافلة، مما كان سيتسبب بكارثة لا تحمد عقباها.

وقال: "وجهت الطالبات على الفور بعدم لمس أي جزء حديدي في الحافلة، وتمكنت بفضل الله من إخراجهن بسلام، واستدعاء أولياء أمورهن لتسلّمهن".

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