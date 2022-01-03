668 ألف ريال مصروفات خيرية لـ"جمعية الأفلاج"

خلال ديسمبر 2021.. "نقدًا وكساءً وغذاءً"

‬ كشفت الإحصائية التي أظهرتها جمعية الأفلاج الخيرية، عن صرف 668.795 ألف ريال، استفاد منها أكثر من 700 مستفيد، خلال ديسمبر من العام المالي 2021.

شملت المصروفات الشهرية: كسوة الشتاء "نقدية وعينية"، وتغذية صرافات المستفيدين لشراء مواد غذائية وتسديد فواتير كهرباء وإيجار منازل بعض المستفيدين، وصرف أجهزة كهربائية، وتقديم خدمات طارئة، وغيرها من المساعدات الأخرى التي قدّمتها الجمعية لمستفيديها.

وتبادر "خيرية الأفلاج" دائمًا بتلبية احتياجات مستفيديها البالغ عددهم 740 أسرة وتوفير مطالبهم.

وتنفذ العديد من المشروعات الخيرية والبرامج التطويرية للوصول إلى الريادة في العمل الخيري، وتجسيد التكامل الاجتماعي، وترجمته إلى واقع عملي يحقق التنمية المستدامة.