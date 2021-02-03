أمير مكة يترأس اجتماعاً بحضور رئيس "البريد السعودي"

المؤسسة تقدم خدماتها عبر 72 مكتباً في 17 محافظة

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعاً بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، يرافقه عددٌ من قيادات المؤسسة وتخلله استعراض لأعمال المؤسسة وخططها المستقبلية في المنطقة.

واطلع الأمير خالد الفيصل، خلال الاجتماع، على أعمال مؤسسة البريد السعودي في المنطقة والتي تقدم خدماتها عبر 72 مكتباً موزعة على 17 محافظة بمنطقة مكة المكرمة.

وبحسب العرض؛ فقد قدّمت المؤسسة في العام الماضي الخدمة لأكثر من ثلاثة ملايين و700 ألف عميل بالمنطقة تم خلالها إيصال الوثائق الحكومية ووثائق الخريجين وإصدار تصاريح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للمستفيدين.

واستعرض أمير مكة، خدمات المؤسسة التي تقدمها لضيوف الرحمن ومن أبرزها حج بلا حقيبة والعربات المتنقلة وخدمات الطرود وسندات الهدي والأضاحي والبريد الرسمي.

وفيما يخص مبادرات المؤسسة خلال جائحة "كورونا"؛ نفذ البريد السعودي مبادرات لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الجائحة.

وبالشراكة مع وزارة الصحة تم تنفيذ مبادرة التوصيل الدوائي وهي خدمة غير ربحية يتم من خلالها إيصال الدواء من المستشفيات إلى منازل المرضى، وكذلك مبادرة توصيل سلال الغذاء لأسر شهداء الواجب.

وقدّم "أبانمي"، نبذة عن خطة المؤسسة المستقبلية والتي تتمحور في التوسع بالخدمات اللوجستية ودعم شبكات النقل وإنشاء مراكز للتوزيع وفروع جديدة متطورة في محافظات المنطقة.