"الغذاء والدواء": لا صحة لوجود أنواع من التمور تناسب مرضى السكري
قالت: جميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لوجود أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري.
وقالت الهيئة: لا يوجد دليل يثبت أن أنواعاً من التمور تناسب مرضى السكري، وجميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.
وتابعت: يوصى مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، مع مراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يومياً.
"الغذاء والدواء": لا صحة لوجود أنواع من التمور تناسب مرضى السكري
ذياب الشمري
سبق
2021-04-25
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لوجود أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري.
وقالت الهيئة: لا يوجد دليل يثبت أن أنواعاً من التمور تناسب مرضى السكري، وجميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.
وتابعت: يوصى مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، مع مراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يومياً.
25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
03:28 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
04:50 PM
"الغذاء والدواء": لا صحة لوجود أنواع من التمور تناسب مرضى السكري
قالت: جميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لوجود أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري.
وقالت الهيئة: لا يوجد دليل يثبت أن أنواعاً من التمور تناسب مرضى السكري، وجميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.
وتابعت: يوصى مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، مع مراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يومياً.