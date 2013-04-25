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"الغذاء والدواء": لا صحة لوجود أنواع من التمور تناسب مرضى السكري

قالت: جميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج

‬أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ‏أنه لا صحة لوجود أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري.

وقالت الهيئة: لا يوجد دليل يثبت أن أنواعاً من التمور تناسب مرضى السكري، وجميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.

وتابعت: يوصى مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، مع مراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يومياً.

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"الغذاء والدواء": لا صحة لوجود أنواع من التمور تناسب مرضى السكري
سبق

‬أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ‏أنه لا صحة لوجود أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري.

وقالت الهيئة: لا يوجد دليل يثبت أن أنواعاً من التمور تناسب مرضى السكري، وجميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.

وتابعت: يوصى مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، مع مراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يومياً.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
03:28 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
04:50 PM

"الغذاء والدواء": لا صحة لوجود أنواع من التمور تناسب مرضى السكري

قالت: جميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
805

‬أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ‏أنه لا صحة لوجود أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري.

وقالت الهيئة: لا يوجد دليل يثبت أن أنواعاً من التمور تناسب مرضى السكري، وجميعها تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.

وتابعت: يوصى مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، مع مراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يومياً.

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