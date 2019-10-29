ملك الأردن يصل إلى الرياض للمشاركة في منتدى "مستقبل الاستثمار"

استقبله أمير الرياض بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم الاثنين، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيُقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .

وكان في استقبال الملك عبدالله الثاني بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد ومندوب عن المراسم الملكية.