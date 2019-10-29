النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملك الأردن يصل إلى الرياض للمشاركة في منتدى "مستقبل الاستثمار"

استقبله أمير الرياض بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم الاثنين، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيُقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .

وكان في استقبال الملك عبدالله الثاني بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد ومندوب عن المراسم الملكية.

الرياض ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ملك الأردن يصل إلى الرياض للمشاركة في منتدى "مستقبل الاستثمار"
سبق

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم الاثنين، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيُقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .

وكان في استقبال الملك عبدالله الثاني بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد ومندوب عن المراسم الملكية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
12:08 AM

ملك الأردن يصل إلى الرياض للمشاركة في منتدى "مستقبل الاستثمار"

استقبله أمير الرياض بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,481

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم الاثنين، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيُقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .

وكان في استقبال الملك عبدالله الثاني بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد ومندوب عن المراسم الملكية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,993
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,714
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,172
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,333

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة