النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الاتصالات" تعلن نتائج منافسة تقديم خدمات مشغلي الشبكات المتنقلة الافتراضية

دعت الشركات المختارة لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، نتائج منافسة تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) التي أسفرت عن فوز كل من: شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة، واتحاد ثروات التقنية بالمنافسة، ومنحهما (90) يوماً من تاريخ إبلاغهم بالفوز؛ لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة، مشددةً على أن عدم استيفاء إحدى الشركتين الفائزتين لتلك المتطلبات خلال المهلة المحددة سينتج عنه اختيار المرشح الثالث كبديل، على أن تطبق عليه الإجراءات النظامية نفسها حسب ما ورد في وثيقة طلب الحصول على الترخيص.

وأوضحت الهيئة أن ترخيص تقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يتيح للمشغل الافتراضي تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات البيانات المتنقلة وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون اشتراط امتلاك المشغل الافتراضي لأي أبراج أو ترددات، مشيرةً إلى أن تقديم الخدمات يعتمد على استئجار أو شراء سعات من مقدمي الخدمات القائمين ذوي البنية التحتية، ومن ثمّ تقديم الخدمات إلى المشتركين.

وأشارت إلى أن منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية سيسهم بشكل إيجابي في تحسين تجربة المستخدمين، ورفع جودة الخدمات، وتوفير المزيد من الخيارات الإضافية للمستخدمين؛ الأمر الذي سينعكس على تطور القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، إضافة إلى تحفيز الابتكار، وإيجاد فرص وظيفية جديدة في أسواق القطاع.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد منحت شركتي اتحاد فيرجن موبايل السعودية وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في عام 2014م.

مما يذكر أنه في حال استكمال كل من "شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة" و"اتحاد ثروات التقنية" للمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص خلال (90) يومًا، فسيصل مجموع تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية MVNO في المملكة إلى (4) تراخيص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الاتصالات" تعلن نتائج منافسة تقديم خدمات مشغلي الشبكات المتنقلة الافتراضية
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، نتائج منافسة تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) التي أسفرت عن فوز كل من: شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة، واتحاد ثروات التقنية بالمنافسة، ومنحهما (90) يوماً من تاريخ إبلاغهم بالفوز؛ لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة، مشددةً على أن عدم استيفاء إحدى الشركتين الفائزتين لتلك المتطلبات خلال المهلة المحددة سينتج عنه اختيار المرشح الثالث كبديل، على أن تطبق عليه الإجراءات النظامية نفسها حسب ما ورد في وثيقة طلب الحصول على الترخيص.

وأوضحت الهيئة أن ترخيص تقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يتيح للمشغل الافتراضي تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات البيانات المتنقلة وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون اشتراط امتلاك المشغل الافتراضي لأي أبراج أو ترددات، مشيرةً إلى أن تقديم الخدمات يعتمد على استئجار أو شراء سعات من مقدمي الخدمات القائمين ذوي البنية التحتية، ومن ثمّ تقديم الخدمات إلى المشتركين.

وأشارت إلى أن منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية سيسهم بشكل إيجابي في تحسين تجربة المستخدمين، ورفع جودة الخدمات، وتوفير المزيد من الخيارات الإضافية للمستخدمين؛ الأمر الذي سينعكس على تطور القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، إضافة إلى تحفيز الابتكار، وإيجاد فرص وظيفية جديدة في أسواق القطاع.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد منحت شركتي اتحاد فيرجن موبايل السعودية وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في عام 2014م.

مما يذكر أنه في حال استكمال كل من "شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة" و"اتحاد ثروات التقنية" للمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص خلال (90) يومًا، فسيصل مجموع تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية MVNO في المملكة إلى (4) تراخيص.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
05:31 PM

"الاتصالات" تعلن نتائج منافسة تقديم خدمات مشغلي الشبكات المتنقلة الافتراضية

دعت الشركات المختارة لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,142

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، نتائج منافسة تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) التي أسفرت عن فوز كل من: شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة، واتحاد ثروات التقنية بالمنافسة، ومنحهما (90) يوماً من تاريخ إبلاغهم بالفوز؛ لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة، مشددةً على أن عدم استيفاء إحدى الشركتين الفائزتين لتلك المتطلبات خلال المهلة المحددة سينتج عنه اختيار المرشح الثالث كبديل، على أن تطبق عليه الإجراءات النظامية نفسها حسب ما ورد في وثيقة طلب الحصول على الترخيص.

وأوضحت الهيئة أن ترخيص تقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يتيح للمشغل الافتراضي تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات البيانات المتنقلة وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون اشتراط امتلاك المشغل الافتراضي لأي أبراج أو ترددات، مشيرةً إلى أن تقديم الخدمات يعتمد على استئجار أو شراء سعات من مقدمي الخدمات القائمين ذوي البنية التحتية، ومن ثمّ تقديم الخدمات إلى المشتركين.

وأشارت إلى أن منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية سيسهم بشكل إيجابي في تحسين تجربة المستخدمين، ورفع جودة الخدمات، وتوفير المزيد من الخيارات الإضافية للمستخدمين؛ الأمر الذي سينعكس على تطور القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، إضافة إلى تحفيز الابتكار، وإيجاد فرص وظيفية جديدة في أسواق القطاع.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد منحت شركتي اتحاد فيرجن موبايل السعودية وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في عام 2014م.

مما يذكر أنه في حال استكمال كل من "شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة" و"اتحاد ثروات التقنية" للمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص خلال (90) يومًا، فسيصل مجموع تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية MVNO في المملكة إلى (4) تراخيص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,797
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,353
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,183

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة