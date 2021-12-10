النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفيات عسير تنفذ 2821 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر الماضي

بينها 65 عملية نوعية .. واستقبلت العيادات الخارجية 61426 مراجع

أجرت مستشفيات صحة عسير 2821 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2021م ، منها 65 عملية نوعية.

وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفيات صحة عسير خلال الفترة نفسها 61426 مراجع .

وتتابع الخدمات العلاجية بصحة عسير، سير العمليات الجراحية بالمستشفيات، كما يتم متابعة فترة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية، ليتم العمل على تقليل فترة المواعيد بالعيادات وحث المستشفيات على عمل مشروعات تحسينية لتقليص مواعيد تسجيل المرضى في العيادات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مستشفيات عسير تنفذ 2821 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر الماضي
سبق

أجرت مستشفيات صحة عسير 2821 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2021م ، منها 65 عملية نوعية.

وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفيات صحة عسير خلال الفترة نفسها 61426 مراجع .

وتتابع الخدمات العلاجية بصحة عسير، سير العمليات الجراحية بالمستشفيات، كما يتم متابعة فترة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية، ليتم العمل على تقليل فترة المواعيد بالعيادات وحث المستشفيات على عمل مشروعات تحسينية لتقليص مواعيد تسجيل المرضى في العيادات.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
12:30 AM

مستشفيات عسير تنفذ 2821 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر الماضي

بينها 65 عملية نوعية .. واستقبلت العيادات الخارجية 61426 مراجع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
16

أجرت مستشفيات صحة عسير 2821 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2021م ، منها 65 عملية نوعية.

وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفيات صحة عسير خلال الفترة نفسها 61426 مراجع .

وتتابع الخدمات العلاجية بصحة عسير، سير العمليات الجراحية بالمستشفيات، كما يتم متابعة فترة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية، ليتم العمل على تقليل فترة المواعيد بالعيادات وحث المستشفيات على عمل مشروعات تحسينية لتقليص مواعيد تسجيل المرضى في العيادات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,385
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,640
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,371
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,377

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة