توقعات "الحصيني" عن حالة الطقس خلال إجازة منتصف العام.. برودة جدًّا فجرًا معتدلة نهارًا

أجواء ممطرة من الاثنين القادم تشمل جميع مناطق المملكة

تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تكون الأجواء خلال إجازة منتصف العام للطلاب 1443هـ، باردة ليلًا، وباردة جدًّا فجرًا، معتدلة نهارًا، من اليوم الخميس 3/ 6 حتى الأحد 6/ 6/ 1443هـ، ومن الاثنين 7/ 6/ 1443هـ يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

وقال "الحصيني": يتراوح الارتفاع في درجات الحرارة من ثلاث إلى ست درجات مئوية؛ لتصبح الأجواء معتدلة نهارًا باردة فجرًا على معظم المناطق، ما عدا سواحل البحر الأحمر؛ خاصة الوسطى والجنوبية منه ومكة، تميل للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا.. وتكون الرياح في معظمها من خفيفة لمتوسطة السرعة على معظم المناطق حتى الاثنين.

كما توقع "الحصيني"، من الاثنين 7/ 6/ 1443هـ، حالة جوية ممطرة تشمل أجزاء من جنوب وغرب وشمال ووسط وشرق المملكة؛ البداية من الغربية بشقيها الشمالي والجنوبي ثم الأوسط؛ فالشمالية والوسطى، فالشرقية.. وأكد "الحصيني": في ظل الحالة الممطرة من الطبيعي يكون هناك رياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق.