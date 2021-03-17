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هجوم حوثي يائس على جبهة الكسارة .. و"الشرعية" تُفشِله

مقتل وجرح العشرات من الميليشيا في غارات لـ"التحالف"

أحبطت قوات الجيش، اليوم (الأربعاء، هجومًا كبيرًا لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي دفعت أعدادًا كبيرة من عناصرها المغرر بها، في محاولة منها لإحراز تقدم في جبهة الكسارة، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، وأجبرتها على الفرار.

في موازاة ذلك، نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات الميليشيا في الجبهة ذاتها.

وأسفرت المواجهات والغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هجوم حوثي يائس على جبهة الكسارة .. و"الشرعية" تُفشِله
سبق

أحبطت قوات الجيش، اليوم (الأربعاء، هجومًا كبيرًا لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي دفعت أعدادًا كبيرة من عناصرها المغرر بها، في محاولة منها لإحراز تقدم في جبهة الكسارة، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، وأجبرتها على الفرار.

في موازاة ذلك، نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات الميليشيا في الجبهة ذاتها.

وأسفرت المواجهات والغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
09:05 PM

هجوم حوثي يائس على جبهة الكسارة .. و"الشرعية" تُفشِله

مقتل وجرح العشرات من الميليشيا في غارات لـ"التحالف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحبطت قوات الجيش، اليوم (الأربعاء، هجومًا كبيرًا لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي دفعت أعدادًا كبيرة من عناصرها المغرر بها، في محاولة منها لإحراز تقدم في جبهة الكسارة، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، وأجبرتها على الفرار.

في موازاة ذلك، نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، عدة غارات جوية استهدفت بها تعزيزات الميليشيا في الجبهة ذاتها.

وأسفرت المواجهات والغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

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