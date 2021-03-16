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إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية

على رتبة "جندي أول – جندي" رجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية, نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول مراجعة بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية, نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول مراجعة بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
05:59 PM
اخر تعديل
16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
06:41 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية

على رتبة "جندي أول – جندي" رجال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
690

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية, نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول مراجعة بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

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