أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية, نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) رجال. ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول مراجعة بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa .

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-16 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية, نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) رجال.



ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول مراجعة بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 05:59 PM

اخر تعديل 16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442 06:41 PM

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة "جندي أول – جندي" رجال





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية, نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول – جندي) رجال.



ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول مراجعة بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.