المقاتلات السعودية "ف-15 سي" والقاذفات الأمريكية الاستراتيجية "B-1" في تمرين مشترك
أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمرينًا ثنائيًا، شاركت فيه مقاتلات (ف-15 سي) التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (B-1) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.
ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي, وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
المقاتلات السعودية "ف-15 سي" والقاذفات الأمريكية الاستراتيجية "B-1" في تمرين مشترك
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-10-31
أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمرينًا ثنائيًا، شاركت فيه مقاتلات (ف-15 سي) التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (B-1) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.
ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي, وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
10:42 PM
المقاتلات السعودية "ف-15 سي" والقاذفات الأمريكية الاستراتيجية "B-1" في تمرين مشترك
أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمرينًا ثنائيًا، شاركت فيه مقاتلات (ف-15 سي) التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (B-1) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.
ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي, وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.