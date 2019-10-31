"الإسكان": الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمخطط "أصداف السلطانية" في حقل

يمتاز بموقعه الاستراتيجي على مستوى المحافظة

أعلنت وزارة الإسكان عن استلام "مخطط "أصداف السلطانية" الواقع وسط مدينة حقل بمنطقة تبوك، من مقاول المشروع بعد انتهائه من تطوير البنية التحتية الأوليّة من سفلتة وتسوية وتصريف السيول.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها اليوم، أنها تسلمت المخطط بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية للمشروع، مؤكدة أنها ستشرع قريبًا في تسليم المستفيدين لأراضيهم تمهيدًا للبدء في عملية البناء، وذلك امتدادًا لمجهودات وزارة الإسكان في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططاً سكنياً في كافة مناطق المملكة، وسعيها في تحقيق المستهدفات ورفع نسبة تملك المواطن وفقاً لرؤية المملكة 2030.

ويمتاز مخطط "أصداف السلطانية" بموقعه الاستراتيجي داخل النطاق العمراني لمدينة حقل في الجهة الشماليّة الغربيّة للمملكة، وتحديدًا على ساحل خليج العقبة الشمالي الشرقي، حيث تبلغ مساحة المخطط 301,329 م2 والذي يوفر عدد 230 قطعة سكنية بمتوسط مساحة 515م2 للقطعة الواحدة.

وأضافت أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، قد سلم أكثر من 65 ألف قطعة أرض سكنية مجانية منذ بداية العام الجاري، وما تزال تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

كما أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع "سكني" ثم اختيار "نظام الحجز الإلكتروني" ومن ثم الضغط على خيار نوع المشروع واختيار منتج الأرض، من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa، واختيار المخطط المناسب والقطعة المناسبة، وبعد ذلك إكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، مشيراً برنامج "سكني" إلى أنه سيواصل تقديم كافة التسهيلات لمستفيديه من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.