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"صحة مكة" تنفي إغلاق مستشفى بسبب مريض كورونا: هذا ما حدث

قالت: على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها

نفى المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ الأنباء المتداولة بخصوص إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بمكة نتيجة عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال: لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن إقفال أحد المستشفيات الطبية الخاصة بمكة المكرّمة بسبب عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: إنما أُغلق قسم الطوارئ والعيادات داخل أحد المستشفيات؛ لعدم التزامه باشتراطات مكافحة العدوى الأساسية.

وشدّد "العتيبي"؛ على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق.

صحة مكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة مكة" تنفي إغلاق مستشفى بسبب مريض كورونا: هذا ما حدث
سبق

نفى المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ الأنباء المتداولة بخصوص إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بمكة نتيجة عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال: لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن إقفال أحد المستشفيات الطبية الخاصة بمكة المكرّمة بسبب عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: إنما أُغلق قسم الطوارئ والعيادات داخل أحد المستشفيات؛ لعدم التزامه باشتراطات مكافحة العدوى الأساسية.

وشدّد "العتيبي"؛ على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:32 AM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:51 AM

"صحة مكة" تنفي إغلاق مستشفى بسبب مريض كورونا: هذا ما حدث

قالت: على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
1,367

نفى المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ الأنباء المتداولة بخصوص إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بمكة نتيجة عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال: لا صحة لما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن إقفال أحد المستشفيات الطبية الخاصة بمكة المكرّمة بسبب عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: إنما أُغلق قسم الطوارئ والعيادات داخل أحد المستشفيات؛ لعدم التزامه باشتراطات مكافحة العدوى الأساسية.

وشدّد "العتيبي"؛ على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق.

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