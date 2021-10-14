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المخابرات اللبنانية تبدأ تحقيقًا ميدانيًّا في اشتباكات بيروت

يهدف إلى تحديد هوية المسلحين المتورّطين في إطلاق النار وتوقيفهم

أعلن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أنه كلف المخابرات اللبنانية بإجراء تحقيقات ميدانية في الاشتباكات التي تشهدها منطقة الطيونة في بيروت اليوم "الخميس".

وأوضح "عقيقي" أن المخابرات باشرت التحقيق بالفعل تحت إشرافه المباشر؛ لتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا في إطلاق النار وتسببوا في سقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم؛ وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

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المخابرات اللبنانية تبدأ تحقيقًا ميدانيًّا في اشتباكات بيروت
سبق

أعلن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أنه كلف المخابرات اللبنانية بإجراء تحقيقات ميدانية في الاشتباكات التي تشهدها منطقة الطيونة في بيروت اليوم "الخميس".

وأوضح "عقيقي" أن المخابرات باشرت التحقيق بالفعل تحت إشرافه المباشر؛ لتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا في إطلاق النار وتسببوا في سقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم؛ وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
05:05 PM

المخابرات اللبنانية تبدأ تحقيقًا ميدانيًّا في اشتباكات بيروت

يهدف إلى تحديد هوية المسلحين المتورّطين في إطلاق النار وتوقيفهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أنه كلف المخابرات اللبنانية بإجراء تحقيقات ميدانية في الاشتباكات التي تشهدها منطقة الطيونة في بيروت اليوم "الخميس".

وأوضح "عقيقي" أن المخابرات باشرت التحقيق بالفعل تحت إشرافه المباشر؛ لتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا في إطلاق النار وتسببوا في سقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم؛ وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

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