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"بايدن": أي هجمات أو تعطيل للإجلاء من طالبان سيواجه بالقوة

قال إن بلاده قامت بإجلاء 13 ألف شخص منذ 14 من أغسطس الجاري

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، أن بلاده قامت بإجلاء 13 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 من الشهر الجاري حتى اليوم، مشدداً على أن أي هجمات أو تعطيل من حركة طالبان لتلك العمليات ستواجه بالقوة.

وتفصيلاً، أوضح الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحافي أنه التقى بمسؤولين عسكريين وناقش الوضع في أفغانستان، مشيراً إلى أن واشنطن أحرزت تقدماً كبيراً في عمليات الإجلاء من أفغانستان وهي الأسرع في التاريخ.

وقال إن بلاده تعمل مع الناتو لتنسيق عمليات الإجلاء من أفغانستان، مبيناً أن واشنطن ستعمل على إجلاء أي أميركي يريد مغادرة أفغانستان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن": أي هجمات أو تعطيل للإجلاء من طالبان سيواجه بالقوة
سبق

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، أن بلاده قامت بإجلاء 13 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 من الشهر الجاري حتى اليوم، مشدداً على أن أي هجمات أو تعطيل من حركة طالبان لتلك العمليات ستواجه بالقوة.

وتفصيلاً، أوضح الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحافي أنه التقى بمسؤولين عسكريين وناقش الوضع في أفغانستان، مشيراً إلى أن واشنطن أحرزت تقدماً كبيراً في عمليات الإجلاء من أفغانستان وهي الأسرع في التاريخ.

وقال إن بلاده تعمل مع الناتو لتنسيق عمليات الإجلاء من أفغانستان، مبيناً أن واشنطن ستعمل على إجلاء أي أميركي يريد مغادرة أفغانستان.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
09:31 PM

"بايدن": أي هجمات أو تعطيل للإجلاء من طالبان سيواجه بالقوة

قال إن بلاده قامت بإجلاء 13 ألف شخص منذ 14 من أغسطس الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، أن بلاده قامت بإجلاء 13 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 من الشهر الجاري حتى اليوم، مشدداً على أن أي هجمات أو تعطيل من حركة طالبان لتلك العمليات ستواجه بالقوة.

وتفصيلاً، أوضح الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحافي أنه التقى بمسؤولين عسكريين وناقش الوضع في أفغانستان، مشيراً إلى أن واشنطن أحرزت تقدماً كبيراً في عمليات الإجلاء من أفغانستان وهي الأسرع في التاريخ.

وقال إن بلاده تعمل مع الناتو لتنسيق عمليات الإجلاء من أفغانستان، مبيناً أن واشنطن ستعمل على إجلاء أي أميركي يريد مغادرة أفغانستان.

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