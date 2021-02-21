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فيديو.. نمر يزقزق كالعصافير لأغرب سبب

في حديقة حيوان روسية

نشرت حديقة الحيوان في مدينة بارناول الروسية مقاطع فيديو لنمر يصدر زمجرة مشابهة لزقزقة العصافير لأغنية الطيور.

وحسب موقع " روسيا اليوم"، أوضحت حديقة الحيوان أنه منذ ولادته، يستخدم النمر الملقب بـ"شيرخان" مثل هذه الزمجرة لجذب انتباه أمه عندما تكون مشغولة بأشبال أخرى و"يصرخ حتى تترك بقية الأشبال" وتقترب منه.

مدينة بارناول الروسية حديقة حيوان

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فيديو.. نمر يزقزق كالعصافير لأغرب سبب
سبق

نشرت حديقة الحيوان في مدينة بارناول الروسية مقاطع فيديو لنمر يصدر زمجرة مشابهة لزقزقة العصافير لأغنية الطيور.

وحسب موقع " روسيا اليوم"، أوضحت حديقة الحيوان أنه منذ ولادته، يستخدم النمر الملقب بـ"شيرخان" مثل هذه الزمجرة لجذب انتباه أمه عندما تكون مشغولة بأشبال أخرى و"يصرخ حتى تترك بقية الأشبال" وتقترب منه.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
04:00 PM

فيديو.. نمر يزقزق كالعصافير لأغرب سبب

في حديقة حيوان روسية

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
2,583

نشرت حديقة الحيوان في مدينة بارناول الروسية مقاطع فيديو لنمر يصدر زمجرة مشابهة لزقزقة العصافير لأغنية الطيور.

وحسب موقع " روسيا اليوم"، أوضحت حديقة الحيوان أنه منذ ولادته، يستخدم النمر الملقب بـ"شيرخان" مثل هذه الزمجرة لجذب انتباه أمه عندما تكون مشغولة بأشبال أخرى و"يصرخ حتى تترك بقية الأشبال" وتقترب منه.

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