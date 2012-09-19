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بسباعية في مرمى بوخوم.. بايرن ميونيخ يعتلي صدارة الدوري الألماني

اعتلى فريق بايرن ميونيخ مؤقتًا، صدارة الدوري الألماني لكرة القدم؛ بفضل فوزه الكاسح على ضيفه بوخوم 7- 0، السبت، في المرحلة الخامسة من البوندسليجا.

ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة؛ ليصعد إلى الصدارة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على فولفسبورج الوصيف، والذي يلاقي إنتراخت فرانكفورت، الأحد.

وافتتح ليروي ساني التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 17، وبعد عشر دقائق فقط أضاف جوشوا كيميتش الهدف الثاني، ثم تبعه سيرج جنابري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32، ثم استفاد بايرن من هدف عكسي سجله فاسيليوس لامبروبولوس لاعب بوخوم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أحرز القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الخامس في الدقيقة 61، ثم سجل كيميتش الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 65، وتَبِعه إيريك ماكسيم شوبو موتينج بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 81.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسباعية في مرمى بوخوم.. بايرن ميونيخ يعتلي صدارة الدوري الألماني
سبق

اعتلى فريق بايرن ميونيخ مؤقتًا، صدارة الدوري الألماني لكرة القدم؛ بفضل فوزه الكاسح على ضيفه بوخوم 7- 0، السبت، في المرحلة الخامسة من البوندسليجا.

ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة؛ ليصعد إلى الصدارة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على فولفسبورج الوصيف، والذي يلاقي إنتراخت فرانكفورت، الأحد.

وافتتح ليروي ساني التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 17، وبعد عشر دقائق فقط أضاف جوشوا كيميتش الهدف الثاني، ثم تبعه سيرج جنابري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32، ثم استفاد بايرن من هدف عكسي سجله فاسيليوس لامبروبولوس لاعب بوخوم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أحرز القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الخامس في الدقيقة 61، ثم سجل كيميتش الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 65، وتَبِعه إيريك ماكسيم شوبو موتينج بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 81.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
07:53 PM

بسباعية في مرمى بوخوم.. بايرن ميونيخ يعتلي صدارة الدوري الألماني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتلى فريق بايرن ميونيخ مؤقتًا، صدارة الدوري الألماني لكرة القدم؛ بفضل فوزه الكاسح على ضيفه بوخوم 7- 0، السبت، في المرحلة الخامسة من البوندسليجا.

ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة؛ ليصعد إلى الصدارة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على فولفسبورج الوصيف، والذي يلاقي إنتراخت فرانكفورت، الأحد.

وافتتح ليروي ساني التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 17، وبعد عشر دقائق فقط أضاف جوشوا كيميتش الهدف الثاني، ثم تبعه سيرج جنابري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32، ثم استفاد بايرن من هدف عكسي سجله فاسيليوس لامبروبولوس لاعب بوخوم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أحرز القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الخامس في الدقيقة 61، ثم سجل كيميتش الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 65، وتَبِعه إيريك ماكسيم شوبو موتينج بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 81.

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