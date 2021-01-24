التعاون يعزز صفوفه بصفقة المصري "مصطفى فتحي "
عزز التعاون صفوف فريقه الكروي الأول بالتعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، مصطفى فتحي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، اليوم الأحد .
ونشر الحساب الرسمي للتعاون، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لقطات لأهداف اللاعب المصري، وعلق عليه: "دامك تبيني فانت يا مصطفى شوقي .. حبة الكرز تعاوني".
يذكر أن التعاون يأتي في المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة، في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
التعاون يعزز صفوفه بصفقة المصري "مصطفى فتحي "
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-24
عزز التعاون صفوف فريقه الكروي الأول بالتعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، مصطفى فتحي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، اليوم الأحد .
ونشر الحساب الرسمي للتعاون، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لقطات لأهداف اللاعب المصري، وعلق عليه: "دامك تبيني فانت يا مصطفى شوقي .. حبة الكرز تعاوني".
يذكر أن التعاون يأتي في المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة، في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
12:04 AM
اخر تعديل
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
01:46 AM
التعاون يعزز صفوفه بصفقة المصري "مصطفى فتحي "
عزز التعاون صفوف فريقه الكروي الأول بالتعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، مصطفى فتحي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، اليوم الأحد .
ونشر الحساب الرسمي للتعاون، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لقطات لأهداف اللاعب المصري، وعلق عليه: "دامك تبيني فانت يا مصطفى شوقي .. حبة الكرز تعاوني".
يذكر أن التعاون يأتي في المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة، في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .