بعثة منتخب الناشئين تصل إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عاماً اليوم الجمعة إلى تونس لإقامة معسكر إعدادي يمتد حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.



ويتخلل المعسكر إجراء مباراتين تجريبيتين مع منتخب تونس المستضيف يومي 7 و10 من الشهر الجاري.



واستدعى المدير الفني عبدالوهاب الحربي (24) لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، منصور الدوسري، ياسين خالد، رياض يامي، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، سعد المطيري، إبراهيم الدوسري، أمجد علي، حسام العمري، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، نواف الجناحي، جراح الظفيري، عبدالعزيز الرفاعي، سعيد الزهراني، عمار اللهيبي، بدر البيشي، محمد العيسي، نواف البشري، فارس يوسف.