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بعثة منتخب الناشئين تصل إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عاماً اليوم الجمعة إلى تونس لإقامة معسكر إعدادي يمتد حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

ويتخلل المعسكر إجراء مباراتين تجريبيتين مع منتخب تونس المستضيف يومي 7 و10 من الشهر الجاري.

واستدعى المدير الفني عبدالوهاب الحربي (24) لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، منصور الدوسري، ياسين خالد، رياض يامي، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، سعد المطيري، إبراهيم الدوسري، أمجد علي، حسام العمري، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، نواف الجناحي، جراح الظفيري، عبدالعزيز الرفاعي، سعيد الزهراني، عمار اللهيبي، بدر البيشي، محمد العيسي، نواف البشري، فارس يوسف.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعثة منتخب الناشئين تصل إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي
سبق

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عاماً اليوم الجمعة إلى تونس لإقامة معسكر إعدادي يمتد حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

ويتخلل المعسكر إجراء مباراتين تجريبيتين مع منتخب تونس المستضيف يومي 7 و10 من الشهر الجاري.

واستدعى المدير الفني عبدالوهاب الحربي (24) لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، منصور الدوسري، ياسين خالد، رياض يامي، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، سعد المطيري، إبراهيم الدوسري، أمجد علي، حسام العمري، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، نواف الجناحي، جراح الظفيري، عبدالعزيز الرفاعي، سعيد الزهراني، عمار اللهيبي، بدر البيشي، محمد العيسي، نواف البشري، فارس يوسف.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
09:28 PM

بعثة منتخب الناشئين تصل إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عاماً اليوم الجمعة إلى تونس لإقامة معسكر إعدادي يمتد حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

ويتخلل المعسكر إجراء مباراتين تجريبيتين مع منتخب تونس المستضيف يومي 7 و10 من الشهر الجاري.

واستدعى المدير الفني عبدالوهاب الحربي (24) لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، منصور الدوسري، ياسين خالد، رياض يامي، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، سعد المطيري، إبراهيم الدوسري، أمجد علي، حسام العمري، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، نواف الجناحي، جراح الظفيري، عبدالعزيز الرفاعي، سعيد الزهراني، عمار اللهيبي، بدر البيشي، محمد العيسي، نواف البشري، فارس يوسف.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,678
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,197
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,921
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,008

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