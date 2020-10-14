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مفوضية اللاجئين في اليمن تثمّن دور المملكة تجاه النازحين: دعم سخي

قالت: السعودية واصلت دعمهم رغم الضرر الاقتصادي لوباء كورونا

أعرب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، جان نيكولا بيوز، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- على الدعم السخي الذي قدّمته للاجئين والنازحين في الداخل اليمني وخارجه.

وقال "بيوز" في رسالة وجّهها إلى المركز: مع تفاقم الأزمة اليمنية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، جاء تبرع المركز الأخير كبادرة غير مستغربة أسهمت في مساعدة مليون و400 ألف نازح، إضافة للمجتمع المستضيف مع تزويد آلاف العائلات المحتاجة بشكل عاجل بمستلزمات إيوائية وغذائية تضمن لهم حياة كريمة.

وأضاف: خلال العام 2020م عانت بلدان العالم اقتصاديًّا بسبب الوباء؛ لكن المملكة أظهرت تضامنها ودعمها للشعب اليمني.

وأكد أن المفوضية تَلَقّت على مدى سنوات الدعم من المملكة وتزويد النازحين بالمساعدات الإنسانية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مفوضية اللاجئين في اليمن تثمّن دور المملكة تجاه النازحين: دعم سخي
سبق

أعرب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، جان نيكولا بيوز، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- على الدعم السخي الذي قدّمته للاجئين والنازحين في الداخل اليمني وخارجه.

وقال "بيوز" في رسالة وجّهها إلى المركز: مع تفاقم الأزمة اليمنية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، جاء تبرع المركز الأخير كبادرة غير مستغربة أسهمت في مساعدة مليون و400 ألف نازح، إضافة للمجتمع المستضيف مع تزويد آلاف العائلات المحتاجة بشكل عاجل بمستلزمات إيوائية وغذائية تضمن لهم حياة كريمة.

وأضاف: خلال العام 2020م عانت بلدان العالم اقتصاديًّا بسبب الوباء؛ لكن المملكة أظهرت تضامنها ودعمها للشعب اليمني.

وأكد أن المفوضية تَلَقّت على مدى سنوات الدعم من المملكة وتزويد النازحين بالمساعدات الإنسانية.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:47 PM

مفوضية اللاجئين في اليمن تثمّن دور المملكة تجاه النازحين: دعم سخي

قالت: السعودية واصلت دعمهم رغم الضرر الاقتصادي لوباء كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، جان نيكولا بيوز، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- على الدعم السخي الذي قدّمته للاجئين والنازحين في الداخل اليمني وخارجه.

وقال "بيوز" في رسالة وجّهها إلى المركز: مع تفاقم الأزمة اليمنية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، جاء تبرع المركز الأخير كبادرة غير مستغربة أسهمت في مساعدة مليون و400 ألف نازح، إضافة للمجتمع المستضيف مع تزويد آلاف العائلات المحتاجة بشكل عاجل بمستلزمات إيوائية وغذائية تضمن لهم حياة كريمة.

وأضاف: خلال العام 2020م عانت بلدان العالم اقتصاديًّا بسبب الوباء؛ لكن المملكة أظهرت تضامنها ودعمها للشعب اليمني.

وأكد أن المفوضية تَلَقّت على مدى سنوات الدعم من المملكة وتزويد النازحين بالمساعدات الإنسانية.

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