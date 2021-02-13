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"العنزي" يشكر أمين منطقة الرياض على ترقيته إلى المرتبة الـ13

رفع المهندس عبدالرزاق بن محسن العنزي، المدير العام لمكتب تنسيق مشاريع المدينة بأمانة منطقة الرياض، الشكر والتقدير لأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وقال العنزي: "أعتز بهذه الثقة من أمين المنطقة، وستكون بعون الله دافعًا لمضاعفة الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة أيدها الله، وخدمة سكّان منطقة الرياض، والعمل على مواءمة الجهود مع كافة الجهات الحكومية والخاصة من خلال مكتب تنسيق المشاريع الذي يعمل من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكّان".

وثمن المهندس العنزي الدعم اللامحدود من قِبل أمين منطقة الرياض لجميع منسوبي ومنسوبات الأمانة، وتوجيهاته المستمرة لخدمة المواطنين والمواطنات، سائلاً الله العلي القدير أن تكلل المساعي الجادة بالنجاح، وأن تحقق تطلعات السكّان في مدينتهم.

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"العنزي" يشكر أمين منطقة الرياض على ترقيته إلى المرتبة الـ13
سبق

رفع المهندس عبدالرزاق بن محسن العنزي، المدير العام لمكتب تنسيق مشاريع المدينة بأمانة منطقة الرياض، الشكر والتقدير لأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وقال العنزي: "أعتز بهذه الثقة من أمين المنطقة، وستكون بعون الله دافعًا لمضاعفة الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة أيدها الله، وخدمة سكّان منطقة الرياض، والعمل على مواءمة الجهود مع كافة الجهات الحكومية والخاصة من خلال مكتب تنسيق المشاريع الذي يعمل من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكّان".

وثمن المهندس العنزي الدعم اللامحدود من قِبل أمين منطقة الرياض لجميع منسوبي ومنسوبات الأمانة، وتوجيهاته المستمرة لخدمة المواطنين والمواطنات، سائلاً الله العلي القدير أن تكلل المساعي الجادة بالنجاح، وأن تحقق تطلعات السكّان في مدينتهم.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
11:49 AM

"العنزي" يشكر أمين منطقة الرياض على ترقيته إلى المرتبة الـ13

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المهندس عبدالرزاق بن محسن العنزي، المدير العام لمكتب تنسيق مشاريع المدينة بأمانة منطقة الرياض، الشكر والتقدير لأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الثالثة عشرة.

وقال العنزي: "أعتز بهذه الثقة من أمين المنطقة، وستكون بعون الله دافعًا لمضاعفة الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة أيدها الله، وخدمة سكّان منطقة الرياض، والعمل على مواءمة الجهود مع كافة الجهات الحكومية والخاصة من خلال مكتب تنسيق المشاريع الذي يعمل من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكّان".

وثمن المهندس العنزي الدعم اللامحدود من قِبل أمين منطقة الرياض لجميع منسوبي ومنسوبات الأمانة، وتوجيهاته المستمرة لخدمة المواطنين والمواطنات، سائلاً الله العلي القدير أن تكلل المساعي الجادة بالنجاح، وأن تحقق تطلعات السكّان في مدينتهم.

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