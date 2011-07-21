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بالفيديو.. حاج كفيف: مستمتع بالحج.. وفرحتي لا توصف

يعاني من ضمور في المخ منذ الـ15 من العمر أثّر على حركته

وصف الكفيف ماجد العويدان، الذي يعاني من ضمور في المخ منذ الـ15 من عمره، أثّر على حركته خلال حجته الأولى لهذا العام؛ بالممتعة، مشيرًا إلى أن فرحته لا توصف، سائلاً الله القبول والشفاء.

وعبّر، في تقرير لقناة الإخبارية، عن شكره لجمعية المكفوفين الأهلية التي وفرت له مرافقًا يخدمه في كل احتياجاته اليومية، ويساعده في أداء نسكه والتنقل في المشاعر المقدسة.

يذكر أن جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض تواجدت بـ23 حاجًّا كفيفًا بمرافقيهم لأداء مناسكهم في هذا الحج الاستثنائي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. حاج كفيف: مستمتع بالحج.. وفرحتي لا توصف
سبق

وصف الكفيف ماجد العويدان، الذي يعاني من ضمور في المخ منذ الـ15 من عمره، أثّر على حركته خلال حجته الأولى لهذا العام؛ بالممتعة، مشيرًا إلى أن فرحته لا توصف، سائلاً الله القبول والشفاء.

وعبّر، في تقرير لقناة الإخبارية، عن شكره لجمعية المكفوفين الأهلية التي وفرت له مرافقًا يخدمه في كل احتياجاته اليومية، ويساعده في أداء نسكه والتنقل في المشاعر المقدسة.

يذكر أن جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض تواجدت بـ23 حاجًّا كفيفًا بمرافقيهم لأداء مناسكهم في هذا الحج الاستثنائي.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
07:43 PM

بالفيديو.. حاج كفيف: مستمتع بالحج.. وفرحتي لا توصف

يعاني من ضمور في المخ منذ الـ15 من العمر أثّر على حركته

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
756

وصف الكفيف ماجد العويدان، الذي يعاني من ضمور في المخ منذ الـ15 من عمره، أثّر على حركته خلال حجته الأولى لهذا العام؛ بالممتعة، مشيرًا إلى أن فرحته لا توصف، سائلاً الله القبول والشفاء.

وعبّر، في تقرير لقناة الإخبارية، عن شكره لجمعية المكفوفين الأهلية التي وفرت له مرافقًا يخدمه في كل احتياجاته اليومية، ويساعده في أداء نسكه والتنقل في المشاعر المقدسة.

يذكر أن جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض تواجدت بـ23 حاجًّا كفيفًا بمرافقيهم لأداء مناسكهم في هذا الحج الاستثنائي.

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